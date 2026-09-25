Real Betis trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla auf den FC Porto.

Real Betis geht nach einem starken 3:2-Auftaktsieg gegen Lille in die Partie. Der FC Porto ist darauf aus, nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester City im ersten Spiel zurückzuschlagen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Real Betis gegen den FC Porto wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League?

Real Betis gegen den FC Porto findet am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla statt.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League kaufen?

Um sich Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto im Estadio Benito Villamarín in Sevilla zu sichern, gibt es je nach Vorverkaufspriorität und Sitzplatzverfügbarkeit mehrere Optionen:

Offizielles Ticketportal von Real Betis: Der wichtigste und sicherste Weg, allgemeine Tickets für den Heimbereich zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Online-Ticketshop von Real Betis. Vorrangigen Zugang erhalten zunächst Vereinsmitglieder ( socios ), alle verbleibenden regulären Tickets gehen dann etwa ein bis drei Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Stadionkasse ( Taquilla ): Physische Tickets können direkt an den Ticketschaltern am Stadion in Sevilla gekauft werden. Die Kasse ist in der Regel von Montag bis Freitag zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet und am Spieltag bis zum Anpfiff, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Auswärtsblock (Fans des FC Porto): Wenn Sie im ausgewiesenen Auswärtsbereich sitzen möchten, werden die Tickets direkt vom FC Porto über dessen offizielles Portal an Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Zweitmarktplattformen & autorisierte Partner: Wenn offizielle Tickets im freien Verkauf schnell ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub den Weiterverkauf von Tickets an.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League?

Die Ticketpreise auf dem offiziellen Markt und auf Zweitmarktplattformen für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsphase erheblich:

Regulärer öffentlicher Originalpreis: 50 € bis 120 € für einfache Plätze in den oberen Kurzseitenbereichen (Gol Norte und Gol Sur) oder in der oberen Preferencia, wenn sie für die Allgemeinheit freigegeben werden.

Premium- & Längsseiten-Originalpreis: 120 € bis 220 € für zentrale Plätze an der Seitenlinie entlang Fondo oder in der unteren Preferencia.

VIP- & Hospitality-Pakete: 350 € bis 650 €+ für Premiumplätze in Verbindung mit Zugang zu den Stadionlounges sowie kostenlosen Speisen und Getränken.

Zweitmarkt für Weiterverkauf

Für Fans, die Tickets über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen möchten, hängen die Preise mit näher rückendem Spieltag von der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage ab.

Resale-Startpreise: 115 € bis 130 € für Einstiegsangebote auf dem Zweitmarkt in den Kurzseitenkategorien.

Resale-Durchschnittspreise: 200 € bis 350 € für reguläre Plätze auf der Längsseite oder im mittleren Rang, je näher der Spieltag rückt.

Real Betis gegen den FC Porto in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen den FC Porto

Real Betis hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 bei Villarreal in LaLiga, außerdem gab es in diesem Lauf einen 1:0-Sieg gegen Real Madrid und ein 3:2 gegen Lille in der Champions League. Die einzige Niederlage kam gegen Levante, ein 2:5. Betis erzielte in den fünf Partien neun Tore und kassierte sieben.

Der FC Porto hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1 gegen Casa Pia AC in der Liga Portugal, außerdem gewann Porto im nationalen Wettbewerb mit 3:0 gegen Academico Viseu und mit 2:0 gegen Arouca. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war das 0:2 gegen Manchester City in der Champions League. Porto erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte drei.

Real Betis gegen den FC Porto: Letzte direkte Duelle

Das einzige verzeichnete Aufeinandertreffen dieser Teams in den verfügbaren Daten ist ein 1:1 in einem Klub-Freundschaftsspiel am 19. Juli 2019, als der FC Porto Real Betis empfing. Weitere direkte Duelle in Pflichtspielen sind im Datensatz nicht verfügbar.