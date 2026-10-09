Real Betis trifft am Samstag, 17. Oktober 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla auf Barcelona.

Der katalanische Klub weist historisch eine dominante Bilanz im direkten Vergleich mit Betis auf und kommt in 144 Duellen in allen Wettbewerben auf 88 Siege. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 setzte sich Barcelona mit 3:1 gegen die Andalusier durch.

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Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen Barcelona in LaLiga?

Real Betis gegen Barcelona wird am Samstag, 17. Oktober 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Barcelona in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Real Betis gegen FC Barcelona im Estadio de La Cartuja in Sevilla zu sichern, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal von Real Betis

Real Betis gibt Tickets phasenweise frei. Mitglieder des Klubs Soy Bético und Dauerkarteninhaber erhalten zunächst vorrangigen Zugang. Verbleibende allgemeine Tickets gehen etwa 7 bis 10 Tage vor dem Spieltag in den freien Verkauf. Bei Topspielen wie gegen den FC Barcelona ist das Kontingent im freien Verkauf jedoch äußerst begrenzt.

2. Stadionkasse (Taquilla)

Falls die Tickets im freien Verkauf online nicht vollständig vergriffen sind, können verbleibende Karten vor dem Spieltag auch direkt an der Kasse des Estadio de La Cartuja in Sevilla gekauft werden.

3. Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkauf

Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, werden Tickets häufig auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub . angeboten. Die Preise auf sekundären Plattformen schwanken je nach Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Barcelona in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Betis gegen FC Barcelona variieren je nach Verkaufskanal und Sitzplatzlage:

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (Real-Betis-Kasse)

Preisspanne in der Topspiel-Kategorie: Standardspiele der Kategorie A gegen Gegner wie den FC Barcelona liegen für reguläre Sitzplätze in der Regel zwischen 60 € und 160 €+ .

Mitgliederpreise: Klubmitglieder von Real Betis ( Soy Bético ) und Dauerkarteninhaber erhalten während ihrer frühen Prioritätsfenster häufig ermäßigte Preise zwischen 40 € und 100 € .

VIP & Hospitality: Premiumsitze und Hospitality-Pakete kosten in der Regel zwischen 250 € und 500 €+ pro Person.

2. Wiederverkauf & sekundäre Marktplätze

Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind oder die Nachfrage näher am Spieltag steigt, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub.

Allgemeiner Eintritt: Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit im allgemeinen Verkauf beginnen die Preise auf dem Sekundärmarkt für Standardtickets im Oberrang bei etwa 209 € bis 226 € .

Mittlere Kategorien & untere Plätze am Spielfeldrand: Zentrale oder tiefer gelegene Plätze auf sekundären Plattformen liegen zwischen 290 € und 450 €+ .

Real Betis gegen Barcelona in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen Barcelona

Real Betis hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Heimsieg gegen Getafe in LaLiga, dazu kam ein 2:1-Auswärtssieg bei Villarreal. In diesen fünf Spielen erzielte Betis neun Tore und kassierte sieben, die einzige Niederlage war ein 2:5 gegen Levante.

Barcelona hat alle fünf letzten Pflichtspiele gewonnen, ohne ein einziges Remis oder eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 7:2 gegen Racing Santander, außerdem gewann Barcelona in der Champions League mit 5:1 gegen Feyenoord. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 23 Tore und kassierte nur acht, vier der Siege fielen mit mehr als einem Tor Unterschied aus.

Real Betis gegen Barcelona: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 17. Mai 2026 in LaLiga statt, als Barcelona Real Betis empfing und mit 3:1 gewann. Zuvor besiegte Betis Barcelona im Dezember 2025 im Estadio de La Cartuja mit 3:5. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben kommt Barcelona auf drei Siege, Betis auf einen, dazu gab es ein Unentschieden.