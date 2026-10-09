RB Leipzig empfängt Elversberg am Samstag, den 24. Oktober 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor diesem Erstliga-Duell waren beide Klubs zuvor erst zweimal aufeinandergetroffen und teilten sich in der Saison 2013/14 der 3. Liga die Siege. RB Leipzig geht als klarer Favorit in die Partie, um sich auf heimischem Boden alle drei Punkte zu sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für RB Leipzig gegen Elversberg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von RB Leipzig gegen Elversberg in der Bundesliga?

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Bundesliga-Tickets für RB Leipzig gegen Elversberg kaufen?

Um Tickets für RB Leipzig gegen SV Elversberg in der Red Bull Arena am Samstag, den 24. Oktober 2026 zu kaufen, gibt es einige Hauptoptionen:

1. Offizieller primärer Ticketshop

Offizielles Ticketportal von RB Leipzig: Im Gegensatz zu vielen anderen großen deutschen Klubs verlangt RB Leipzig für die meisten Partien im freien Verkauf keine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Sie müssen sich lediglich auf der Website mit einem kostenlosen RBLogin-Konto registrieren, um Tickets zu kaufen.

Offizielle Ticketbörse: Wenn reguläre Tickets im freien Verkauf ausverkauft sind, geben Dauerkarteninhaber Plätze, die sie nicht nutzen können, über die offizielle Zweitmarkt-Ticketbörse auf der Ticketplattform von RB Leipzig frei.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für kommende Bundesliga-Partien zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für RB Leipzig gegen Elversberg?

Die Ticketpreise für RB Leipzig gegen SV Elversberg in der Red Bull Arena am Samstag, den 24. Oktober 2026 variieren je nach Kategorie, Lage und Kaufmethode:

1. Offizielle primäre Klubpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über den offiziellen RB Leipzig Ticket Shop fallen Tickets für reguläre Bundesliga-Spiele in der Regel in die folgenden Preiskategorien:

Stehplatz / Heimfanblock (Sektor B): 15 € bis 25 €

Kategorie 3 & 4 (Oberränge & hinter den Toren): 25 € bis 45 €

Kategorie 1 & 2 (Längsseite / Haupt- & Gegentribüne): 45 € bis 85 €

VIP- & Hospitality-Suiten: 200 € bis 450 €+ (inklusive Lounge-Zugang, Premium-Sitzen und Catering)

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Klubverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHubTickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

Standardplätze: Die Preise liegen in der Regel zwischen 80 € und 150 € , abhängig von Angebot und Nachfrage.

Premium- & Hospitality-Pakete: Im Bereich von 180 € bis 300 €+ .

RB Leipzig gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig gegen Elversberg

RB Leipzig geht mit zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie, bei neun erzielten und sieben kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, während das beste Ergebnis in diesem Lauf ein souveräner 5:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV war. Leipzig kassierte in diesem Zeitraum außerdem eine 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League sowie ein 1:3 bei Werder Bremen.

Elversberg bringt aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden mit. Nach dem jüngsten 0:0 bei Schalke hatte das Team zuvor Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:3 besiegt, Bayer Leverkusen zu Hause mit 3:2 geschlagen und im DFB-Pokal mit 3:1 gegen den MSV Duisburg gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein knappes 1:2 gegen Bayern München.

RB Leipzig gegen Elversberg: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die Bilanz zwischen diesen beiden Klubs ist begrenzt. Das jüngste aufgezeichnete Duell fand im September 2013 statt, als Elversberg RB Leipzig in der 3. Liga mit 1:0 besiegte. Leipzig gewann das andere dokumentierte Spiel im März 2014 ebenfalls in der dritten Liga mit 2:0. Beide Klubs treffen nun erstmals in der Bundesliga aufeinander, wobei die historische Bilanz aus diesen Duellen in den unteren Ligen bei je einem Sieg steht.