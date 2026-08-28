RB Leipzig trifft am Sonntag, 13. September 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig auf den Hamburger SV.

Beide Teams wollen wichtige Punkte holen, um sich früh in der Tabelle der höchsten Spielklasse Momentum zu verschaffen. Zuletzt trafen die beiden Klubs im März 2026 in der Bundesliga aufeinander, als RB Leipzig auswärts mit 2:1 gegen Hamburg gewann.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für RB Leipzig gegen den Hamburger SV wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei RB Leipzig gegen Hamburger SV in der Bundesliga?

RB Leipzig gegen Hamburger SV findet in der Red Bull Arena in Leipzig statt, der Anstoß ist angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 3 13. Sept. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Bundesliga-Tickets für RB Leipzig gegen Hamburger SV kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen den Hamburger SV zu kaufen, können Sie sie über offizielle oder sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizieller RB-Leipzig-Ticketshop: Der wichtigste und sicherste Ort für den Kauf von Tickets für Heimspiele ist direkt der offizielle RB-Leipzig-Ticketshop oder die RBL Ticket App. Heimfans können ein Konto anlegen, um Sitzpläne einzusehen, die Verfügbarkeit zu prüfen und Tickets zum regulären Nennwert zu kaufen.

Offizielle Ticketbörse (Resell-Markt): Falls reguläre Plätze ausverkauft sind, betreibt RB Leipzig auf seiner Website eine offizielle sekundäre Ticketbörse (RBL Ticketmarkt), auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert weiterverkaufen.

Kontingent des Gastklubs: Auswärtsfans, die im Bereich des Hamburger SV sitzen möchten, sollten Tickets über den offiziellen Ticketshop oder das Fanportal des Hamburger SV kaufen.

Sekundärmarkt & Ticket-Aggregatoren: Plattformen wie StubHub bieten weiterverkaufte Optionen an, wenn die offiziellen Kanäle vollständig ausgebucht sind. Die Preise auf diesen Plattformen schwanken jedoch je nach Nachfrage über den Nennwert hinaus.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für RB Leipzig gegen Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Spiel RB Leipzig gegen den Hamburger SV in der Red Bull Arena variieren je nachdem, ob Sie sie zum Nennwert über die offiziellen Kanäle des Klubs oder über Wiederverkaufsplattformen auf dem Sekundärmarkt kaufen.

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (Erstverkauf)

Stehplatz-/Fanbereich (Sektor B): 13 £ bis 17 £

Kategorie 4–5 (hinter den Toren / Ecken Oberrang): 20 £ bis 34 £

Kategorie 2–3 (Seitentribünen / Ecken Unterrang): 38 £ bis 56 £

Kategorie 1 (zentrale Haupttribüne & Gegentribüne): 60 £ bis 85 £

Ermäßigungen & Jugendtickets: 9 £ bis 25 £ (in den meisten Standardkategorien für Studierende, Senioren und Kinder verfügbar)

Wiederverkaufs- & Sekundärmarktpreise

Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit für Nichtmitglieder schwanken die Preise auf autorisierten sekundären Ticketplattformen, etwa StubHub, je nach Marktnachfrage:

Startpreise (niedrigstes verfügbares Angebot): ca. 15 £ bis 25 £ (für einzelne Sitze oder Stehplätze in hohen Bereichen)

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: ca. 60 £ bis 120 £ (je nach Reihenauswahl, Nachfrage nach nebeneinanderliegenden Plätzen und Nähe zum Spieltag)

RB Leipzig gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig und Hamburger SV

Leipzig geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Resultat war ein 6:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier, eine Leistung, die nach einer schwierigen Vorbereitung etwas Selbstvertrauen gab. Zuvor gab es Niederlagen mit 1:3 gegen Bayern München und 0:2 gegen Leeds United in Freundschaftsspielen. Leipzig erzielte in diesen fünf Partien 12 Tore und kassierte sechs.

Hamburg reist in guter Verfassung an. Die letzten fünf Ergebnisse zeigen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste davon war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal beim SC Verl, nach einem 2:2 gegen Lille und einem 2:1 gegen Toulouse in der Vorbereitung. Hamburg erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben, wobei das Ergebnis gegen Verl in ihrem ersten Pflichtspiel ohne Gegentor blieb.

RB Leipzig gegen Hamburger SV: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete mit 2:1 für Leipzig und wurde am 1. März 2026 in der Bundesliga im Stadion von Hamburg ausgetragen. Davor gewann Leipzig im Oktober 2025 zu Hause mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Duellen gewann Leipzig viermal bei einem Unentschieden und erzielte 11 Tore gegenüber fünf des Hamburger SV.

Tabelle vor RB Leipzig gegen Hamburger SV

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht der Hamburger SV auf Platz 10, während RB Leipzig vier Plätze darunter auf Rang 14 liegt.