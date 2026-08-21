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So bekommt man Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rayo Vallecano trifft in LaLiga auf Racing Santander. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Rayo Vallecano trifft am Samstag, 5. September 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Racing Santander.

Die Gastgeber gehen mit dem Ziel in die Partie, nach der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen Sevilla und dem 1:1 gegen Deportivo Alavés positiven Schwung aufzubauen. Racing Santander will sich früh in der Saison wichtige Auswärtspunkte sichern, während beide Teams ihre Positionen in der Tabelle festigen wollen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Racing Santander wird im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid angepfiffen, wobei die genaue Anstoßzeit in den oben stehenden Spieldetails bestätigt wird.

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La Liga - Spielwoche 4
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Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Rayo Vallecano gegen Racing Santander im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten:

Ticketschalter vor Ort (offizielle Methode)

  • Physische Ticketverkaufsstelle: Rayo Vallecano betreibt in der Regel keinen allgemeinen Online-Ticketshop für die Öffentlichkeit. Offizielle Spieltickets werden direkt an der Stadionkasse (taquillas) gekauft, die sich in der Calle del Payaso Fofó am Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid befindet.
  • Verkaufszeitraum: Die Kasse vor Ort öffnet in der Regel 2 bis 3 Tage vor dem Spieltag, etwa ab 11:00 Uhr, und bleibt am Spieltag bis zum Anpfiff geöffnet.
  • Nachweis & Bezahlung: Am Schalter sind ein gültiger Lichtbildausweis sowie Karten- oder Barzahlung erforderlich.

Online-Zweitplattformen & Aggregatoren

  • Fans, die sich den Eintritt schon vor der Anreise zum Stadion sichern möchten, können verifizierte Zweitmarktplätze für Tickets wie StubHub durchsuchen.
  • Wählen Sie die Partie aus, entscheiden Sie sich für Ihren bevorzugten Tribünenplatz, schließen Sie den Kauf online ab und erhalten Sie Zugang zu digitalen oder mobilen Tickets.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Rayo Vallecano gegen Racing Santander im Campo de Fútbol de Vallecas hängen davon ab, ob Sie Tickets zum Nennwert vor Ort kaufen oder sich Plätze online über Zweitmarkt-Weiterverkaufsplattformen sichern.

  • Offizieller Verkauf vor Ort: Spieltagstickets zum Nennwert direkt an den Stadionkassen in der Calle del Payaso Fofó liegen je nach Tribünenkategorie in der Regel zwischen 18 £ und 78 £ (20 € bis 90 €).
  • Online-Weiterverkaufsplattformen: Auf Zweitmarktplätzen für Tickets wie StubHub beginnen Tickets für diese konkrete Partie bei etwa 125 £, während durchschnittliche Zweitmarktangebote 365 £ erreichen.

Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Racing Santander

Rayo Vallecano hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga, zudem gab es im ersten Ligaspiel der Saison eine 1:2-Niederlage gegen Sevilla. Zu den Tiefpunkten des Sommers gehörte eine 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung. Rayos einziger Sieg gelang gegen Sporting Charleroi, das in einem Freundschaftsspiel mit 3:2 besiegt wurde. In diesen fünf Partien erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Racing Santander hat in den vergangenen fünf Spielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Villarreal in LaLiga, dazu kam ein starker 4:1-Sieg gegen Sporting Gijon in der Vorbereitung. Niederlagen gegen die Wolverhampton Wanderers (0:3) und Athletic Bilbao (0:3) zeigen die Herausforderungen, auf die das Team im Sommer gegen Gegner auf höherem Niveau traf. Racing erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

RAY

RAY - Form

CHA
S2-3
IPS
N3-0
SEV
N2-1
ALA
U1-1
BAR
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAN

SAN - Form

SPG
S4-1
ALA
N1-1
VIL
U2-2
GET
N1-0
ELC
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Rayo Vallecano gegen Racing Santander: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 20. Juli 2020 in der Segunda Division statt, als Rayo Vallecano auswärts bei Racing Santander mit 2:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Rayo auf drei Siege, Racing auf zwei. Zu den früheren Begegnungen zählen ein 2:0-Heimsieg von Rayo im September 2019 und ein 4:2-Erfolg von Rayo in LaLiga im März 2012.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenRacing Santander
4
0
1
Spanien LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
END
Spanien LaLiga 2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
END
Spanien Copa del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
END
Spanien Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
END
14Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle von Rayo Vallecano gegen Racing Santander

In der frühen LaLiga-Tabelle steht Racing Santander auf Rang fünf, während Rayo Vallecano nach der ersten Runde der Spiele auf Platz neun liegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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