Rayo Vallecano trifft am Mittwoch, 16. September 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Espanyol.

Im vergangenen Ligaduell in Vallecas sicherte sich Rayo Vallecano einen knappen 1:0-Sieg gegen Espanyol. Beide Teams gehen in die Partie und wollen wichtige Punkte holen, um in der frühen Phase der Ligasaison Schwung aufzunehmen.

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Wann ist der Anstoß bei Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Espanyol findet im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid statt. Der Anstoß ist für die in den Spieldetails oben bestätigte Uhrzeit angesetzt.

La Liga - Spielwoche 6 15. Sept. 2026 - 13:00 Estadio Butarque

Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Espanyol im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, können Sie die folgenden Möglichkeiten nutzen:

Offizielle Ticketkasse (Taquillas): Rayo Vallecano nimmt unter den spanischen Erstligisten eine Sonderrolle ein, da der Klub allgemeine Eintrittskarten für Heimspiele in der Regel nicht online über die eigene Website verkauft. Die Tickets werden persönlich an der Stadionkasse in der Calle del Payaso Fofó verkauft. Die Ticketschalter öffnen in der Regel 2 bis 3 Tage vor dem Spieltag sowie am Spieltag selbst.

Zweitmarkt- und Ticket-Aggregatoren: Wenn Sie reisen und sich Ihre Tickets schon vor der Ankunft in Madrid sichern möchten, können Sie Plätze über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Espanyol im Estadio de Vallecas hängen im Allgemeinen davon ab, ob Sie offizielle Tickets direkt an der Stadionkasse des Klubs kaufen oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen.

Offizielle Stadionkasse (Spiel der Standardkategorie): Offizielle Heimspieltickets in Vallecas liegen in der Regel bei 25 € bis 35 € für einfache Plätze hinter den Toren ( Fondo ) und bei 50 € bis 85 € für zentrale Plätze auf den Längsseiten ( Tribuna Central / Lateral ).

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für dieses konkrete Spiel bei etwa 80 € bis 85 € , während sich die durchschnittlichen Angebotspreise je nach Nähe zum Spielfeld und Sitzplatzkategorie zwischen 320 € und 360 € bewegen.

Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Espanyol

Rayo Vallecano hat eines der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga am 20. August, zudem verlor das Team zum Ligaauftakt am 15. August mit 1:2 gegen Sevilla. Eine 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung war ein weiterer Rückschlag, auch wenn Rayo in einem Freundschaftsspiel einen 3:2-Sieg gegen Sporting Charleroi holte. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Espanyol hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das herausragende Ergebnis war ein 3:0-Sieg in LaLiga gegen Levante am 16. August, außerdem spielte das Team in der Vorbereitung 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley. Das jüngste Spiel endete am 22. August mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid. Espanyol erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Rayo Vallecano gegen Espanyol: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es in LaLiga am 23. April 2026, als Rayo Vallecano zu Hause mit 1:0 gewann. Davor holte Espanyol im Dezember 2025 einen 1:0-Sieg im eigenen Stadion. In den vergangenen fünf LaLiga-Duellen gewann jede Mannschaft zweimal, wobei Espanyols 4:0-Sieg in Vallecas im April 2025 das deutlichste Ergebnis in den vorliegenden Daten war.