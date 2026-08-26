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So bekommt man Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Rayo Vallecano trifft in La Liga auf Espanyol. So könnt ihr euch Tickets sichern

Rayo Vallecano trifft am Mittwoch, 16. September 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Espanyol.

Im vergangenen Ligaduell in Vallecas sicherte sich Rayo Vallecano einen knappen 1:0-Sieg gegen Espanyol. Beide Teams gehen in die Partie und wollen wichtige Punkte holen, um in der frühen Phase der Ligasaison Schwung aufzunehmen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol zu sichern, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Espanyol findet im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid statt. Der Anstoß ist für die in den Spieldetails oben bestätigte Uhrzeit angesetzt.

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La Liga - Spielwoche 6
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Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Espanyol im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, können Sie die folgenden Möglichkeiten nutzen:

  • Offizielle Ticketkasse (Taquillas): Rayo Vallecano nimmt unter den spanischen Erstligisten eine Sonderrolle ein, da der Klub allgemeine Eintrittskarten für Heimspiele in der Regel nicht online über die eigene Website verkauft. Die Tickets werden persönlich an der Stadionkasse in der Calle del Payaso Fofó verkauft. Die Ticketschalter öffnen in der Regel 2 bis 3 Tage vor dem Spieltag sowie am Spieltag selbst.
  • Zweitmarkt- und Ticket-Aggregatoren: Wenn Sie reisen und sich Ihre Tickets schon vor der Ankunft in Madrid sichern möchten, können Sie Plätze über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Espanyol im Estadio de Vallecas hängen im Allgemeinen davon ab, ob Sie offizielle Tickets direkt an der Stadionkasse des Klubs kaufen oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen.

  • Offizielle Stadionkasse (Spiel der Standardkategorie): Offizielle Heimspieltickets in Vallecas liegen in der Regel bei 25 € bis 35 € für einfache Plätze hinter den Toren (Fondo) und bei 50 € bis 85 € für zentrale Plätze auf den Längsseiten (Tribuna Central / Lateral).
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für dieses konkrete Spiel bei etwa 80 € bis 85 €, während sich die durchschnittlichen Angebotspreise je nach Nähe zum Spielfeld und Sitzplatzkategorie zwischen 320 € und 360 € bewegen.

Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Espanyol

Rayo Vallecano hat eines der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga am 20. August, zudem verlor das Team zum Ligaauftakt am 15. August mit 1:2 gegen Sevilla. Eine 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung war ein weiterer Rückschlag, auch wenn Rayo in einem Freundschaftsspiel einen 3:2-Sieg gegen Sporting Charleroi holte. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Espanyol hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das herausragende Ergebnis war ein 3:0-Sieg in LaLiga gegen Levante am 16. August, außerdem spielte das Team in der Vorbereitung 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley. Das jüngste Spiel endete am 22. August mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid. Espanyol erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

RAY

RAY - Form

SEV
N2-1
ALA
U1-1
BAR
N5-2
SAN
S3-2
RMA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ESP

ESP - Form

LEV
S3-0
RMA
N1-2
RSO
N2-1
SEV
U1-1
OSA
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Rayo Vallecano gegen Espanyol: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es in LaLiga am 23. April 2026, als Rayo Vallecano zu Hause mit 1:0 gewann. Davor holte Espanyol im Dezember 2025 einen 1:0-Sieg im eigenen Stadion. In den vergangenen fünf LaLiga-Duellen gewann jede Mannschaft zweimal, wobei Espanyols 4:0-Sieg in Vallecas im April 2025 das deutlichste Ergebnis in den vorliegenden Daten war.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenEspanyol
1
0
4
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: Rayo Vallecano gegen Espanyol

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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