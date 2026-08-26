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So bekommt man Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rayo Vallecano trifft in LaLiga auf Espanyol. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Rayo Vallecano trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Espanyol.

Im vorherigen Ligaduell in Vallecas sicherte sich Rayo Vallecano einen knappen 1:0-Sieg gegen Espanyol. Beide Teams gehen in die Partie auf der Suche nach wichtigen Punkten, um in der frühen Phase der Ligasaison Schwung aufzunehmen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Rayo Vallecano gegen Espanyol wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Espanyol findet im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid statt, der Anstoß ist für die in den Spieldetails oben bestätigte Uhrzeit angesetzt.

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La Liga - Spielwoche 6
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Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Rayo Vallecano vs Espanyol-LaLiga-Spiel im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, können Sie die folgenden Methoden nutzen:

  • Offizielle Vorverkaufsstelle (Taquillas): Rayo Vallecano nimmt unter den spanischen Erstligisten eine Sonderrolle ein, da der Klub allgemeine Eintrittskarten für Spiele in der Regel nicht online über seine Website verkauft. Die Tickets werden persönlich an der Stadionkasse in der Calle del Payaso Fofó verkauft. Die Ticketschalter öffnen in der Regel 2 bis 3 Tage vor dem Spieltag sowie am Spieltag selbst.
  • Sekundärmarkt & Ticket-Aggregatoren: Wenn Sie reisen und sich Tickets im Voraus sichern möchten, bevor Sie in Madrid ankommen, können Sie Plätze über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Rayo Vallecano vs Espanyol-LaLiga-Spiel im Estadio de Vallecas hängen im Allgemeinen davon ab, ob Sie offizielle Tickets direkt an der Stadionkasse des Klubs kaufen oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen erwerben.

  • Offizielle Stadionkasse (Spiel der Standardkategorie): Offizielle Heimspieltickets in Vallecas liegen in der Regel zwischen 25 € und 35 € für einfache Plätze hinter den Toren (Fondo) und 50 € bis 85 € für zentrale Seitenplätze (Tribuna Central / Lateral).
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für diese spezielle Partie bei etwa 80 € bis 85 €, während die durchschnittlichen Angebotspreise je nach Nähe zum Spielfeld und Sitzkategorie zwischen 320 € und 360 € liegen.

Rayo Vallecano gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Espanyol

Rayo Vallecano hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga am 20. August, zudem verlor das Team am 15. August sein Ligauftaktspiel mit 1:2 gegen Sevilla. Eine 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung war ein weiterer Rückschlag, auch wenn Rayo in einem Freundschaftsspiel einen 3:2-Sieg gegen Sporting Charleroi holte. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Espanyol hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das auffälligste Ergebnis war ein 3:0-Sieg gegen Levante in LaLiga am 16. August, zudem spielte das Team in der Vorbereitung 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley. Das jüngste Spiel endete am 22. August mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid. Espanyol erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

RAY

RAY - Form

SEV
N2-1
ALA
U1-1
BAR
N5-2
SAN
S3-2
RMA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ESP

ESP - Form

LEV
S3-0
RMA
N1-2
RSO
N2-1
SEV
U1-1
OSA
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Rayo Vallecano gegen Espanyol: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 23. April 2026 in LaLiga statt, als Rayo Vallecano zuhause mit 1:0 gewann. Davor holte Espanyol im Dezember 2025 auf eigenem Platz einen 1:0-Sieg. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat jede Seite zweimal gewonnen, wobei Espanyols 4:0-Sieg in Vallecas im April 2025 das deutlichste Ergebnis in den vorliegenden Daten war.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenEspanyol
1
0
4
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: Rayo Vallecano gegen Espanyol

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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