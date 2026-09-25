Rayo Vallecano trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Athletic Bilbao.

Historisch gesehen hat Athletic Club dieses Duell dominiert und 14 der 24 Erstliga-Begegnungen mit Rayo Vallecano gewonnen. Rayo Vallecano tat sich gegen die Basken schwer und gewann nur 4 dieser Spiele, während 6 unentschieden endeten.

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Wann ist der Anstoß von Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, gibt es diese Hauptmöglichkeiten:

1. Persönlich im Stadion (Taquillas)

Anders als die meisten großen LaLiga-Klubs setzt Rayo Vallecano stark auf den physischen Ticketverkauf. Offizielle Tickets für die Allgemeinheit werden vorbehaltlich der Verfügbarkeit in der Woche vor dem Spiel an den Stadionkassen (taquillas) im Campo de Fútbol de Vallecas angeboten. Sie können sie am Spieltag direkt an der Kasse bis zum Anpfiff kaufen.

2. Auswärtsfans (Athletic-Bilbao-Bereich)

Wenn Sie Athletic Bilbao unterstützen und im ausgewiesenen Auswärtsblock sitzen möchten, werden Auswärtstickets in der Regel direkt von Athletic Club über die offiziellen Kanäle an registrierte Mitglieder oder Fanclubs (Peñas) verteilt.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze & Wiederverkäufer

Rayo Vallecano verkauft Tickets für allgemeine Fans nur selten direkt online über ein offizielles Portal, und internationale Fans sowie Besucher können sich Plätze über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub sichern.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao variieren je nachdem, ob Sie offizielle Eintrittskarten an der Stadionkasse kaufen oder Plätze über sekundäre Wiederverkaufsplattformen erwerben.

Offizielle Kassenpreise (Campo de Fútbol de Vallecas)

Beim direkten Kauf an der Stadionkasse (taquillas) in der Spieltagswoche liegen die offiziellen Ticketpreise in der Regel bei:

Standardplätze (Fondo / obere Ränge Lateral): Etwa 25 € bis 50 €

Premium-Plätze (Tribuna Central / bevorzugte obere Tribüne): Etwa 50 € bis 90 €

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

Für internationale Fans, Touristen oder diejenigen, die vor der Reise online kaufen, beginnen die Ticketpreise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub aufgrund von Nachfrage und dynamischer Preisgestaltung im Allgemeinen höher:

Einstiegs-/Allgemeiner Eintrittspreis: Rund 150 € bis 160 €

Plätze der mittleren Kategorie & bessere Kategorien: Rund 200 € bis 350 €

VIP- & Premium-Sitzplatzpakete: Bis zu 500 €+

Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao

Die letzten fünf Spiele von Rayo Vallecano in allen Wettbewerben brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:2-Sieg gegen Racing Santander in LaLiga am 5. September, der eine Serie von zwei Niederlagen in Folge in der Liga gegen Barcelona, 2:5, und Sevilla, 1:2, früher in der Saison beendete. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum spielte Rayo zudem 1:1 gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sieben Tore und kassierte 12.

Athletic Bilbao hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Die Form in LaLiga war zuletzt stark, mit einem 3:0-Sieg gegen Atletico Madrid am 5. September nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo am 30. August. Davor verlor Bilbao in der Liga gegen Barcelona, 0:2, und Sevilla, 1:3. Athletic erzielte in den fünf Partien neun Tore und kassierte sechs.

Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 28. Februar 2026 in LaLiga statt, als sich die Teams im Campo de Futbol de Vallecas 1:1 trennten. Davor gewann Athletic Bilbao im August 2025 mit 1:0 in San Mames und im April 2025 zu Hause mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga hat Athletic Bilbao drei gewonnen, Rayo Vallecano keines, und zwei Spiele endeten unentschieden.