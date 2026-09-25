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So bekommt man Tickets für Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rayo Vallecano trifft in La Liga auf Athletic Bilbao. So könnt ihr euch Tickets sichern

Rayo Vallecano trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Athletic Bilbao.

Historisch gesehen hat Athletic Club dieses Duell dominiert und 14 der 24 Erstliga-Begegnungen mit Rayo Vallecano gewonnen. Rayo Vallecano tat sich gegen die Basken schwer und gewann nur 4 dieser Spiele, während 6 unentschieden endeten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 8
Campo de Futbol de Vallecas

Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, gibt es diese Hauptmöglichkeiten:

1. Persönlich im Stadion (Taquillas)

Anders als die meisten großen LaLiga-Klubs setzt Rayo Vallecano stark auf den physischen Ticketverkauf. Offizielle Tickets für die Allgemeinheit werden vorbehaltlich der Verfügbarkeit in der Woche vor dem Spiel an den Stadionkassen (taquillas) im Campo de Fútbol de Vallecas angeboten. Sie können sie am Spieltag direkt an der Kasse bis zum Anpfiff kaufen.

2. Auswärtsfans (Athletic-Bilbao-Bereich)

Wenn Sie Athletic Bilbao unterstützen und im ausgewiesenen Auswärtsblock sitzen möchten, werden Auswärtstickets in der Regel direkt von Athletic Club über die offiziellen Kanäle an registrierte Mitglieder oder Fanclubs (Peñas) verteilt.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze & Wiederverkäufer

Rayo Vallecano verkauft Tickets für allgemeine Fans nur selten direkt online über ein offizielles Portal, und internationale Fans sowie Besucher können sich Plätze über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub sichern.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao variieren je nachdem, ob Sie offizielle Eintrittskarten an der Stadionkasse kaufen oder Plätze über sekundäre Wiederverkaufsplattformen erwerben.

Offizielle Kassenpreise (Campo de Fútbol de Vallecas)

Beim direkten Kauf an der Stadionkasse (taquillas) in der Spieltagswoche liegen die offiziellen Ticketpreise in der Regel bei:

  • Standardplätze (Fondo / obere Ränge Lateral): Etwa 25 € bis 50 €
  • Premium-Plätze (Tribuna Central / bevorzugte obere Tribüne): Etwa 50 € bis 90 €

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

Für internationale Fans, Touristen oder diejenigen, die vor der Reise online kaufen, beginnen die Ticketpreise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub aufgrund von Nachfrage und dynamischer Preisgestaltung im Allgemeinen höher:

  • Einstiegs-/Allgemeiner Eintrittspreis: Rund 150 € bis 160 €
  • Plätze der mittleren Kategorie & bessere Kategorien: Rund 200 € bis 350 €
  • VIP- & Premium-Sitzplatzpakete: Bis zu 500 €+

Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao

Die letzten fünf Spiele von Rayo Vallecano in allen Wettbewerben brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:2-Sieg gegen Racing Santander in LaLiga am 5. September, der eine Serie von zwei Niederlagen in Folge in der Liga gegen Barcelona, 2:5, und Sevilla, 1:2, früher in der Saison beendete. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum spielte Rayo zudem 1:1 gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sieben Tore und kassierte 12.

Athletic Bilbao hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Die Form in LaLiga war zuletzt stark, mit einem 3:0-Sieg gegen Atletico Madrid am 5. September nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo am 30. August. Davor verlor Bilbao in der Liga gegen Barcelona, 0:2, und Sevilla, 1:3. Athletic erzielte in den fünf Partien neun Tore und kassierte sechs.

RAY

RAY - Form

BAR
N5-2
SAN
S3-2
RMA
N4-1
ESP
S2-1
OSA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ATH

ATH - Form

BAR
N2-0
CEL
S0-2
ATM
S3-0
ELC
U1-1
ALA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 28. Februar 2026 in LaLiga statt, als sich die Teams im Campo de Futbol de Vallecas 1:1 trennten. Davor gewann Athletic Bilbao im August 2025 mit 1:0 in San Mames und im April 2025 zu Hause mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga hat Athletic Bilbao drei gewonnen, Rayo Vallecano keines, und zwei Spiele endeten unentschieden.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenAthletic Bilbao
0
1
4
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
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ATH
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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