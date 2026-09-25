Racing Santander trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero in Santander auf Valencia.

Die Spiele zwischen den beiden Teams waren in der Regel umkämpft und unterhaltsam, im Schnitt fielen in ihren Pflichtspielen 2,8 Tore pro Partie. Das letzte Pflichtspiel in der Liga zwischen ihnen fand am 29. Januar 2012 statt und endete mit einem packenden 2:2 im Estadio El Sardinero.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Racing Santander gegen Valencia wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Racing Santander gegen Valencia in LaLiga?

Racing Santander gegen Valencia wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 11. Okt. 2026 - 15:00 Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Valencia in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Valencia zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

Offizielle Website von Racing Santander: Kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal des Klubs Racing Santander, sobald der freie Verkauf beginnt.

Ticketschalter im Estadio El Sardinero: Kaufen Sie Tickets vor dem Spieltag persönlich an der Stadionkasse in Santander, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Offizieller Auswärtsbereich von Valencia: Wenn Sie Valencia unterstützen, prüfen Sie auf der offiziellen Website des Valencia CF die Ticketzuteilung für Auswärtsfans.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Valencia variieren je nachdem, wo Sie sie kaufen und welche Sitzplatzkategorie Sie wählen:

Offizielle Tickets zum Nennwert: Reguläre Spieltagstickets, die direkt über Racing Santander gekauft werden, liegen für Standardbereiche mit allgemeinem Zugang in der Regel zwischen 30 € und 70 € , etwa hinter den Toren oder auf den oberen Rängen, und steigen für Premiumbereiche auf der Haupttribüne oder zentrale Plätze mit Blick auf das Mittelfeld auf 80 € bis 150 €+ .

Tickets für den Auswärtsbereich: Offizielle Tickets für mitreisende Valencia-Fans kosten unter den standardmäßigen Preisobergrenzen von LaLiga für Gästeblöcke in der Regel zwischen 30 € und 50 € .

Sekundäre Ticketplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage. Plätze mit allgemeinem Zugang beginnen in der Regel bei etwa 120 € bis 230 € , während zentrale oder Premium-Sitzplatzkategorien zwischen 350 € und 700 €+ kosten können.

Racing Santander gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Racing Santander und Valencia

Racing Santander hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 5. September mit einer 2:3-Niederlage in LaLiga gegen Rayo Vallecano, nachdem zuvor am 28. August ein 3:2-Sieg gegen Elche gelungen war. Racing hat in allen vier Pflichtspielen dieser Saison getroffen und Gegentore kassiert, und eine 0:1-Niederlage gegen Getafe zu Beginn der Saison unterstrich die defensive Anfälligkeit. In den fünf Spielen erzielte das Team 12 Tore und kassierte 11.

Valencia hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules, während die LaLiga-Bilanz drei Niederlagen und ein Unentschieden aufweist. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Heimniederlage gegen Barcelona am 6. September, zudem verlor das Team eine Woche zuvor mit 1:3 gegen Deportivo de A Coruña. Valencia hat in den drei LaLiga-Spielen dieser Saison nur ein Tor erzielt und neun kassiert.

Racing Santander gegen Valencia: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 29. Januar 2012 in LaLiga statt, als sich Racing Santander und Valencia im Estadio El Sardinero 2:2 trennten. Die fünf erfassten direkten Duelle zwischen den Klubs stammen allesamt aus den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12. Valencia gewann zwei davon, Racing keines, drei Spiele endeten unentschieden. Valencia erzielte in diesen fünf Begegnungen 10 Tore, Racing kam auf acht.