Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoValencia
Book Racing Santander vs Valencia Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Racing Santander gegen Valencia: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Racing Santander
Valencia
La Liga

Racing Santander trifft in LaLiga auf Valencia. So könnt ihr euch Tickets sichern

Racing Santander trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero in Santander auf Valencia.

Die Spiele zwischen den beiden Teams waren in der Regel umkämpft und unterhaltsam, im Schnitt fielen in ihren Pflichtspielen 2,8 Tore pro Partie. Das letzte Pflichtspiel in der Liga zwischen ihnen fand am 29. Januar 2012 statt und endete mit einem packenden 2:2 im Estadio El Sardinero.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Racing Santander gegen Valencia wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Racing Santander gegen Valencia in LaLiga?

Racing Santander gegen Valencia wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero angepfiffen.

crest
La Liga - Spielwoche 8
Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Valencia in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Valencia zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

  • Offizielle Website von Racing Santander: Kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal des Klubs Racing Santander, sobald der freie Verkauf beginnt.
  • Ticketschalter im Estadio El Sardinero: Kaufen Sie Tickets vor dem Spieltag persönlich an der Stadionkasse in Santander, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
  • Offizieller Auswärtsbereich von Valencia: Wenn Sie Valencia unterstützen, prüfen Sie auf der offiziellen Website des Valencia CF die Ticketzuteilung für Auswärtsfans.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Valencia variieren je nachdem, wo Sie sie kaufen und welche Sitzplatzkategorie Sie wählen:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert: Reguläre Spieltagstickets, die direkt über Racing Santander gekauft werden, liegen für Standardbereiche mit allgemeinem Zugang in der Regel zwischen 30 € und 70 € , etwa hinter den Toren oder auf den oberen Rängen, und steigen für Premiumbereiche auf der Haupttribüne oder zentrale Plätze mit Blick auf das Mittelfeld auf 80 € bis 150 €+.
  • Tickets für den Auswärtsbereich: Offizielle Tickets für mitreisende Valencia-Fans kosten unter den standardmäßigen Preisobergrenzen von LaLiga für Gästeblöcke in der Regel zwischen 30 € und 50 €.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage. Plätze mit allgemeinem Zugang beginnen in der Regel bei etwa 120 € bis 230 €, während zentrale oder Premium-Sitzplatzkategorien zwischen 350 € und 700 €+ kosten können.

Racing Santander gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Racing Santander und Valencia

Racing Santander hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 5. September mit einer 2:3-Niederlage in LaLiga gegen Rayo Vallecano, nachdem zuvor am 28. August ein 3:2-Sieg gegen Elche gelungen war. Racing hat in allen vier Pflichtspielen dieser Saison getroffen und Gegentore kassiert, und eine 0:1-Niederlage gegen Getafe zu Beginn der Saison unterstrich die defensive Anfälligkeit. In den fünf Spielen erzielte das Team 12 Tore und kassierte 11.

Valencia hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules, während die LaLiga-Bilanz drei Niederlagen und ein Unentschieden aufweist. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Heimniederlage gegen Barcelona am 6. September, zudem verlor das Team eine Woche zuvor mit 1:3 gegen Deportivo de A Coruña. Valencia hat in den drei LaLiga-Spielen dieser Saison nur ein Tor erzielt und neun kassiert.

SAN

SAN - Form

ELC
S3-2
RAY
N3-2
ALA
S2-1
BAR
N7-2
CEL
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
9/18
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VAL

VAL - Form

COR
N3-1
BAR
N0-5
SEV
N1-0
ALA
S0-1
RSO
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Racing Santander gegen Valencia: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 29. Januar 2012 in LaLiga statt, als sich Racing Santander und Valencia im Estadio El Sardinero 2:2 trennten. Die fünf erfassten direkten Duelle zwischen den Klubs stammen allesamt aus den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12. Valencia gewann zwei davon, Racing keines, drei Spiele endeten unentschieden. Valencia erzielte in diesen fünf Begegnungen 10 Tore, Racing kam auf acht.

Head to Head

Racing SantanderUnentschiedenValencia
0
3
2
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Valencia badge
Valencia
VAL
2
END
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
END
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
END
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen