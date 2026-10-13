Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoEspanyol
Book Racing Santander vs Espanyol Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Racing Santander gegen Espanyol: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Racing Santander
Espanyol
La Liga

Racing Santander trifft in LaLiga auf Espanyol. So sichern Sie sich Tickets.

Racing Santander empfängt Espanyol am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero.

Die jüngsten direkten Duelle der beiden Klubs waren hart umkämpft: In den letzten fünf Begegnungen in LaLiga und der Segunda Division gewann Espanyol dreimal, Racing zweimal. Racing Santander will seine defensiven Schwächen beheben, nachdem die Mannschaft zuletzt deutliche Niederlagen gegen Teams wie Celta Vigo und Barcelona hinnehmen musste.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Racing Santander gegen Espanyol wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Racing Santander gegen Espanyol?

Racing Santander gegen Espanyol findet am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero statt.

crest
La Liga - Spielwoche 10
Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Espanyol in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und RCD Espanyol im Estadio El Sardinero gibt es mehrere verlässliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Vereinskanäle: Auf der offiziellen Website von Racing Santander können Sie sich über den freien Verkauf, bevorzugte Verkaufsphasen für Vereinsmitglieder und den direkten Verkauf an der Stadionkasse kurz vor dem Spieltag informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Espanyol in LaLiga?

Die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Espanyol variieren je nach Verkaufsplattform, Sitzplatzlage und Nachfrage:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Einstiegspreise: Eintrittskarten im unteren Preissegment auf Zweitmarkt-Plattformen kosten in der Regel ab etwa 95 bis 100 Euro (umgerechnet rund 103 US-Dollar).
  • Durchschnittspreise: Standardplätze kosten bei Zweitmarkt-Anbietern im Durchschnitt zwischen 230 und 680 Euro, je nach Tribünenbereich im Estadio El Sardinero, etwa Tribuna oder Preferencia.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubnach der Nachfrage am Markt:

  • Die Preise für Plätze im unteren Preissegment beginnen in der Regel bei etwa 95 Euro bis 170 Euro. Plätze in bevorzugten Tribünenbereichen oder besonders gefragte Angebote können zwischen 230 Euro und mehreren Hundert Euro kosten.

Racing Santander gegen Espanyol in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Racing Santander und Espanyol

Racing Santander hat in den letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:5 bei Celta Vigo, nachdem sie zuvor bei Barcelona mit 2:7 unterlegen war. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves. Die Mannschaft von Lopez erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore, kassierte aber 18 Gegentreffer. Die Defensive gibt damit weiterhin Anlass zur Sorge.

Espanyol hat von seinen letzten fünf LaLiga-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Elche, zudem verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Rayo Vallecano. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Osasuna mit 2:0. Die Mannschaft von Gonzalez erzielte in den fünf Partien fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

SAN

SAN - Form

RAY
N3-2
ALA
S2-1
BAR
N7-2
CEL
N5-0
VAL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/18
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESP

ESP - Form

SEV
U1-1
OSA
S0-2
RAY
N2-1
ELC
N1-3
MAL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Racing Santander gegen Espanyol: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Februar 2024 aufeinander. Damals gewann Racing Santander in der Segunda Division zu Hause mit 2:0 gegen Espanyol. Davor hatte Espanyol das Duell im August 2023 mit 2:0 gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen in LaLiga und der Segunda Division siegte Racing zweimal und Espanyol dreimal.

Head to Head

Racing SantanderUnentschiedenEspanyol
2
0
3
Spanien LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
END
Spanien LaLiga 2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
END
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen