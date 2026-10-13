Racing Santander empfängt Espanyol am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero.

Die jüngsten direkten Duelle der beiden Klubs waren hart umkämpft: In den letzten fünf Begegnungen in LaLiga und der Segunda Division gewann Espanyol dreimal, Racing zweimal. Racing Santander will seine defensiven Schwächen beheben, nachdem die Mannschaft zuletzt deutliche Niederlagen gegen Teams wie Celta Vigo und Barcelona hinnehmen musste.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Racing Santander gegen Espanyol wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Racing Santander gegen Espanyol?

Racing Santander gegen Espanyol findet am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio El Sardinero statt.

La Liga - Spielwoche 10 24. Okt. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Espanyol in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und RCD Espanyol im Estadio El Sardinero gibt es mehrere verlässliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle : Auf der offiziellen Website von Racing Santander können Sie sich über den freien Verkauf, bevorzugte Verkaufsphasen für Vereinsmitglieder und den direkten Verkauf an der Stadionkasse kurz vor dem Spieltag informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Espanyol in LaLiga?

Die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Espanyol variieren je nach Verkaufsplattform, Sitzplatzlage und Nachfrage:

1. Offizielle Vereinskanäle

Einstiegspreise: Eintrittskarten im unteren Preissegment auf Zweitmarkt-Plattformen kosten in der Regel ab etwa 95 bis 100 Euro (umgerechnet rund 103 US-Dollar).

Durchschnittspreise: Standardplätze kosten bei Zweitmarkt-Anbietern im Durchschnitt zwischen 230 und 680 Euro , je nach Tribünenbereich im Estadio El Sardinero, etwa Tribuna oder Preferencia.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubnach der Nachfrage am Markt:

Die Preise für Plätze im unteren Preissegment beginnen in der Regel bei etwa 95 Euro bis 170 Euro . Plätze in bevorzugten Tribünenbereichen oder besonders gefragte Angebote können zwischen 230 Euro und mehreren Hundert Euro kosten.

Racing Santander gegen Espanyol in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Racing Santander und Espanyol

Racing Santander hat in den letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:5 bei Celta Vigo, nachdem sie zuvor bei Barcelona mit 2:7 unterlegen war. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves. Die Mannschaft von Lopez erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore, kassierte aber 18 Gegentreffer. Die Defensive gibt damit weiterhin Anlass zur Sorge.

Espanyol hat von seinen letzten fünf LaLiga-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Elche, zudem verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Rayo Vallecano. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Osasuna mit 2:0. Die Mannschaft von Gonzalez erzielte in den fünf Partien fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Racing Santander gegen Espanyol: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Februar 2024 aufeinander. Damals gewann Racing Santander in der Segunda Division zu Hause mit 2:0 gegen Espanyol. Davor hatte Espanyol das Duell im August 2023 mit 2:0 gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen in LaLiga und der Segunda Division siegte Racing zweimal und Espanyol dreimal.