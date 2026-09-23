Die UEFA Nations League kehrt mit einem richtungsweisenden Länderspiel zurück, denn Polen bereitet sich darauf vor, Schweden in der Tarczyński Arena in Wrocław zu empfangen. Beide europäischen Nationen treffen in einem wichtigen Gruppenduell aufeinander, das enorme Auswirkungen auf den Aufstieg und die Platzierung im Wettbewerb hat.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Tickets für den Spieltag, Sitzplatzkategorien, Preisen und direkte Hinweise dazu, wie ihr euch eure Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Schweden findet in der Tarczynski Arena in Wroclaw statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Breslau

Wo kann man Tickets für Polen gegen Schweden kaufen?

Offizielle Primärtickets werden direkt über Łączy nas piłka vertrieben, das als offizielles Ticketportal des polnischen Fußballverbands für Länderspiele dient. Fans sollten die offizielle Plattform prüfen, um sich reguläre Eintrittskarten zu sichern, sobald die öffentliche Zuteilung geöffnet wird.

Wenn der Primärverkauf vollständig ausverkauft ist oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, sind Sekundärmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Schweden?

Standard-Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal beginnen bei allgemeinen Sitzplatzbereichen bei etwa 30 € bis 45 €.

Auf dem Sekundärmarkt wie Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei etwa 79 €, wenn die regulären Kontingente bei den primären Ticketanbietern ausverkauft sind.

Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Polen gegen Schweden

Polen hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Nigeria, zudem gab es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. Eine 2:3-Niederlage gegen Schweden in der WM-Qualifikation Anfang dieses Jahres war ein weiterer Rückschlag, auch wenn Siege gegen Albanien und Malta in dieser Kampagne etwas Erleichterung brachten. Urbans Team erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Schwedens letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die WM-Kampagne beinhaltete einen 5:1-Sieg gegen Tunesien, aber auch eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande und eine 0:3-Niederlage gegen Frankreich in der Runde der letzten 32. In der Gruppenphase spielte Schweden 1:1 gegen Japan und in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 2:2 gegen Griechenland. Potters Team erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber zehn, was auf einen Kader mit offensiver Durchschlagskraft hindeutet, der auf höchstem Niveau jedoch defensive Anfälligkeiten gezeigt hat.

Polen gegen Schweden: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2026 statt, als Schweden Polen in einem Spiel der WM-Qualifikation mit 3:2 besiegte. Davor gewann Polen im März 2022 zu Hause in einem Qualifikationsspiel mit 2:0 gegen Schweden. In den fünf verzeichneten direkten Duellen hat Schweden die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Polen und einem weiteren polnischen Sieg. Außerdem trafen die Teams bei der Euro 2020 aufeinander, wo Schweden mit 3:2 gewann.