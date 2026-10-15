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UEFA Nations League B
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So bekommt man Tickets für Polen gegen Schweden: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Schweden

Polen trifft in Liga B der UEFA Nations League auf Schweden. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Polen empfängt Schweden zu einem wichtigen Länderspiel in der Tarczyński Arena in Wrocław. Für beide europäischen Nationen geht es in diesem entscheidenden Gruppenspiel um den Aufstieg und wichtige Punkte für die Tabelle.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets, Sitzplatzkategorien, Preisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Schweden findet in der Tarczynski Arena in Wroclaw statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Tarczynski Arena Breslau

Wo kann man Tickets für Polen gegen Schweden kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über Łączy nas piłka verkauft, das offizielle Ticketportal des polnischen Fußballverbands für Spiele der Nationalmannschaft. Fans sollten dort nach regulären Eintrittskarten schauen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, können Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit sein, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Schweden?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze auf dem offiziellen Ticketportal kosten ab etwa 30 bis 45 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 79 Euro, wenn die regulären Kontingente der offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Polen und Schweden

Polen verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt spielte die Mannschaft 2:2 gegen Nigeria, zudem verlor sie ein Freundschaftsspiel gegen die Ukraine mit 0:2. Auch die 2:3-Niederlage gegen Schweden in der WM-Qualifikation Anfang dieses Jahres war ein Rückschlag. Siege gegen Albanien und Malta sorgten während dieser Qualifikationsrunde allerdings für etwas Erleichterung. Urbans Mannschaft erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Schweden holte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zur WM-Kampagne gehörten ein 5:1-Sieg gegen Tunesien, aber auch eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande und eine 0:3-Niederlage gegen Frankreich in der Runde der letzten 32. In der Gruppenphase spielte Schweden 1:1 gegen Japan, in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 2:2 gegen Griechenland. Potters Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer. Das zeigt ihre Offensivstärke, aber auch defensive Schwächen auf höchstem Niveau.

POL

POL - Form

NGA
U2-2
BIH
U0-0
SWE
N3-1
ROU
S6-0
BIH
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SWE

SWE - Form

FRA
N3-0
ROU
S2-1
POL
S3-1
BIH
U1-1
ROU
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Polen gegen Schweden: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im März 2026 statt. Schweden besiegte Polen damals in der WM-Qualifikation mit 3:2. Davor gewann Polen im März 2022 ein Qualifikationsspiel zu Hause gegen Schweden mit 2:0. In den fünf erfassten direkten Duellen weist Schweden mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Polens und einem weiteren polnischen Erfolg die bessere Bilanz auf. Die Mannschaften trafen zudem bei der EM 2020 aufeinander, als Schweden mit 3:2 gewann.

Head to Head

PolenUnentschiedenSchweden
1
0
4
UEFA Nations League B
Schweden badge
Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
1
END
WM-Qualifikation
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Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
2
END
WM-Qualifikation
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Polen
POL
2
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Schweden
SWE
0
END
Europameisterschaft
Schweden badge
Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
2
END
Freundschaftsspiele
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Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
1
END
8Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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