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UEFA Nations League B
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So bekommt man Tickets für Polen gegen Schweden: Preise für die Liga B der UEFA Nations League, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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Polen trifft in der UEFA Nations League B auf Schweden. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League kehrt mit einem brisanten Länderspiel zurück: Polen empfängt Schweden in der Tarczyński Arena in Wrocław. Für beide europäischen Nationen geht es in diesem wichtigen Gruppenspiel um den Aufstieg und Punkte für die Tabellenplatzierung.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Spieltag, Sitzplatzkategorien, Preisen und dem Ticketkauf.

Wann beginnt Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Schweden findet in der Tarczyński Arena in Wrocław statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Tarczynski Arena Breslau

Wo gibt es Tickets für Polen gegen Schweden?

Offizielle Tickets werden direkt über Łączy nas piłka vertrieben, das offizielle Ticketportal des polnischen Fußballverbands für Länderspiele. Fans sollten dort nach regulären Eintrittskarten schauen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, können Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit sein.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Schweden?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze in den allgemeinen Kategorien kosten im offiziellen Ticketportal ab etwa 30 bis 45 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 79 Euro, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Polen gegen Schweden: Die Form

Polen hat in seinen vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Nigeria. Zudem gab es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. Auch das 2:3 gegen Schweden in der WM-Qualifikation zu Beginn dieses Jahres war ein Rückschlag, wenngleich Siege gegen Albanien und Malta im Verlauf dieser Kampagne für etwas Erleichterung sorgten. Urbans Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Schweden holte in seinen vergangenen fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Bei der WM gab es einen 5:1-Sieg gegen Tunesien, aber auch eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande und ein 0:3 gegen Frankreich in der Runde der letzten 32. In der Gruppenphase spielte Schweden 1:1 gegen Japan, in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 2:2 gegen Griechenland. Potters Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer. Das zeigt eine offensivstarke Mannschaft, die auf höchstem Niveau allerdings auch defensive Schwächen offenbart hat.

POL

POL - Form

NGA
U2-2
BIH
U0-0
SWE
N3-1
ROU
S6-0
BIH
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SWE

SWE - Form

FRA
N3-0
ROU
S2-1
POL
S3-1
BIH
U1-1
ROU
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Polen gegen Schweden: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt, als Schweden Polen in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:2 besiegte. Davor gewann Polen im März 2022 ein Qualifikationsspiel zu Hause gegen Schweden mit 2:0. In den fünf erfassten direkten Duellen hat Schweden mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Polens und einem weiteren polnischen Sieg die bessere Bilanz. Die Mannschaften trafen auch bei der EM 2020 aufeinander, wo Schweden mit 3:2 gewann.

Head to Head

PolenUnentschiedenSchweden
1
0
4
UEFA Nations League B
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Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
1
END
WM-Qualifikation
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Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
2
END
WM-Qualifikation
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Polen
POL
2
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Schweden
SWE
0
END
Europameisterschaft
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Schweden
SWE
3
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Polen
POL
2
END
Freundschaftsspiele
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Schweden
SWE
3
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Polen
POL
1
END
8Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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