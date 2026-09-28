Polen empfängt Rumänien am 2. Oktober 2026 zu einem spannenden Spiel der UEFA Nations League, Gruppe H, im prestigeträchtigen PGE Narodowy in Warschau. In diesem hochkarätigen europäischen Duell kämpfen zwei konkurrenzfähige Nationalteams um die Spitzenposition in ihrer Gruppe.

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Wann ist Anstoß bei Polen gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Rumänien findet im Nationalstadion in Warschau statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stadion Miejski, Warschau

Wo kann man Tickets für Polen gegen Rumänien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Polnischen Fußballverbands (PZPN) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der polnischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Nennwert während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Option.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Rumänien?

Die Standardticketpreise im offiziellen PZPN-Ticketportal beginnen in der Regel bei 25 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Platzkategorie und Lage im PGE Narodowy steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Preise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 52 € pro Sitzplatz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Polen gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Polen gegen Rumänien

Polen hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nigeria, zudem gab es eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine in einem Freundschaftsspiel. Zuvor besiegte das Team von Urban in der WM-Qualifikation Albanien mit 2:1 und Malta mit 3:2. Urbans Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Rumänien kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1-Sieg gegen Wales, zudem gab es ein 1:1 gegen Georgien. In diesem Zeitraum verlor die Mannschaft gegen die Slowakei und die Türkei, während ein 7:1 gegen San Marino das deutlichste Ergebnis dieser Serie war. Hagis Team erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Polen gegen Rumänien: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2017 statt, als Polen zu Hause in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:1 gewann. Davor gewann Polen im November 2016 im Rahmen derselben Qualifikationskampagne auswärts in Rumänien mit 3:0. In den fünf verzeichneten direkten Duellen hat Polen mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen Rumäniens einen klaren Vorteil, Unentschieden gab es zwischen den Teams keine.



