Paris Saint-Germain trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Parc des Princes in Paris auf Le Mans.

Historisch gesehen hat PSG in diesem Duell einen klaren Vorteil und gewann vier der vergangenen fünf direkten Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden fand im Februar 2025 im Coupe de France statt, als Paris Saint-Germain auswärts mit 2:0 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über Tickets für Paris Saint-Germain gegen Le Mans wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris Saint-Germain gegen Le Mans in der Ligue 1?

Paris Saint-Germain gegen Le Mans findet am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Parc des Princes in Paris statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Wie kann man Tickets für Paris Saint-Germain gegen Le Mans in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Spiel Paris Saint-Germain gegen Le Mans FC im Parc des Princes am Samstag, den 10. Oktober 2026 zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten über die wichtigsten Kaufoptionen:

1. Offizielle PSG-Ticketing-Website

Direkte Einzeltickets: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Paris Saint-Germain ( billetterie.psg.fr ).

Offizieller Wiederverkauf (Ticketplace): Wenn reguläre Standardtickets ausverkauft sind, betreibt PSG auf der offiziellen Website eine integrierte Wiederverkaufsplattform namens Ticketplace . Dauerkarteninhaber bieten dort ihre Plätze sicher zu regulierten Originalpreisen an.

2. Offizielle Ticket- & Reisepakete

Wenn Sie aus dem Ausland nach Paris reisen, bieten autorisierte Reisepartner komplette Fanpakete an. Diese Pakete beinhalten in der Regel ein offizielles Spielticket der Kategorie 1 oder Kategorie 2 sowie Hotelübernachtungen vor Ort und Frühstücksoptionen.

3. VIP- & Hospitality-Erlebnisse

Für Zugang zu Stadionlounges, Catering vor dem Spiel und Premium-Sitzplätzen gehen Sie auf den Reiter VIP Offers auf der offiziellen PSG-Ticketseite oder wählen Sie Hospitality-Pakete über autorisierte Agenturen.

4. Sekundäre Ticketplattformen

Wenn Sie Tickets nicht direkt über den Klub bekommen können, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets, die von Fans eingestellt wurden. Beachten Sie, dass die Preise auf Marktplätzen von Drittanbietern von den Verkäufern festgelegt werden und über oder unter dem offiziellen Originalpreis liegen können.

Wie viel kosten Tickets für Paris Saint-Germain gegen Le Mans in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Paris Saint-Germain vs. Le Mans FC im Parc des Princes variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

1. Offizielle Direkttickets & Ticketplace

Standard-Einzeltickets: Einzeltickets zum Originalpreis direkt über den offiziellen PSG-Ticketverkauf beginnen bei 45 € für Plätze im Oberrang oder Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht.

Plätze im mittleren Preisbereich & zentrale Sitzplätze: Tickets der Kategorie 1 und Plätze auf den Längsseiten liegen in der Regel zwischen 75 € und 150 € , abhängig von der Nähe zum Spielfeld und der Sicht.

2. VIP- & Hospitality-Pakete

Hospitality-Lounges: Premium-Ticketpakete inklusive Catering vor dem Spiel, Open Bar und Zugang zur VIP-Lounge beginnen bei 449 € pro Person.

3. Sekundäre Ticketplattformen

Wiederverkaufstickets auf sekundären Marktplätzen wie StubHub variieren je nach Nachfrage erheblich.

Wiederverkauf im Einstiegsbereich: Auf verifizierten Sekundärplattformen beginnen die Preise in der Regel bei etwa 70 € bis 85 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Der durchschnittliche Marktpreis für Standardplätze liegt zwischen 140 € und 180 € .

Paris Saint-Germain gegen Le Mans in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain und Le Mans

PSG geht mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Diese Pleite folgte auf Unentschieden gegen Lille (2:2) und Rennes (2:2). Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang gegen Aston Villa (2:1) im UEFA Super Cup. PSG erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben, eine Defensivbilanz, die dem Trainerteam Sorgen bereiten wird.

Le Mans kommt in den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 bei Nizza in der Ligue 1, zudem gab es zuvor ein 2:2 bei Brest. Die 2:3-Niederlage gegen Rennes stellt die deutlichste jüngste Niederlage dar. In den fünf Spielen erzielte Le Mans sieben Tore und kassierte acht.

Paris Saint-Germain gegen Le Mans: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2025 im Coupe de France statt, als Paris Saint-Germain auswärts bei Le Mans mit 2:0 gewann. In den fünf erfassten direkten Duellen hat PSG mit drei Siegen gegenüber einem von Le Mans einen klaren Vorteil, dazu kommt ein weiterer PSG-Sieg ebenfalls im Datensatz. PSG erzielte in diesen Begegnungen 11 Tore und kassierte nur eines.