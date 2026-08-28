Paris FC trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Straßburg.

Die beiden Teams trennten sich in ihrem letzten Ligaduell im März 2026 zuvor mit 0:0. Da die frühe Platzierung in der Tabelle auf dem Spiel steht, wollen beide Klubs in diesem Duell drei wichtige Punkte holen.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Paris FC gegen Straßburg sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1?

Paris FC gegen Straßburg findet im Stade Jean Bouin in Paris statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Straßburg am 19. September 2026 zu kaufen, können Sie sie über mehrere primäre und sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizielle Klub-Website: Die wichtigste Quelle ist das offizielle Ticketportal von Paris FC (billetterie.parisfc.fr), wo Heimtickets für Spiele im Stade Jean-Bouin direkt für allgemeine Fans freigeschaltet werden.

Offizieller VIP-Ticketverkauf: Für Hospitality- oder VIP-Lounge-Optionen werden Tickets offiziell über Official-VIP (official-vip.fr) verkauft.

Sekundäre Ticketmarktplätze: Wenn offizielle Standardplätze ausverkauft sind, sind Tickets auf sekundären Vergleichs- und Wiederverkaufsseiten wie StubHub verfügbar.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Straßburg im Stade Jean-Bouin variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Standard-General-Admission: Direkte Primärtickets über die offizielle Klub-Website beginnen bei allgemeinen Sitzplätzen bei etwa 17 € bis 25 € .

Sekundärer Marktplatz: Wiederverkaufs- und Reseller-Plattformen wie StubHub listen Standardplätze derzeit ab 38 € bis 60 € pro Ticket.

Premium- & Hospitality-Optionen: Seitliche Plätze der Kategorie 1, Premium-Lagen und VIP-Spieltagspakete reichen von 75 € bis 150 €+ , abhängig vom enthaltenen Lounge-Zugang und der Sicht.

Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Straßburg

Paris FC hat die letzten fünf Spiele nicht gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Der einzige Pflichtspieleinsatz in dieser Phase endete am 22. August in der Ligue 1 mit 0:0 gegen Troyes. Zuvor verlor das Team 2:3 gegen Angers und unterlag Mainz 05 in der Vorbereitung mit 0:4. Hinzu kommen zwei 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und Como. In diesen fünf Spielen erzielte Paris FC vier Tore und kassierte neun.

Auch Straßburgs jüngste Bilanz ist schwierig. Das Team gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, ein 1:1 gegen Newcastle United in einem Freundschaftsspiel. Die Ligue-1-Saison begann am 21. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Marseille. Außerdem gab es zwei Niederlagen gegen Freiburg sowie ein 2:5 gegen Elversberg. Straßburg kassierte in dieser Fünf-Spiele-Phase 13 Tore und erzielte vier.

Paris FC gegen Straßburg: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 15. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Straßburg Paris FC empfing und das Spiel 0:0 endete. Davor begrüßte Paris FC Straßburg im September 2025 im Stade Jean Bouin, wobei Straßburg mit 3:2 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, zu denen auch drei Partien aus der Ligue 3 in den Jahren 2014 und 2015 gehören, hat jede Seite zwei Siege geholt, bei einem Unentschieden.