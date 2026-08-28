Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Frankreich Ligue 1
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoStraßburg
Book Paris FC vs Strasbourg Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Paris FC gegen Straßburg: Ligue-1-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Paris FC
Straßburg
Frankreich Ligue 1

Paris FC trifft in der Ligue 1 auf Straßburg. So könnt ihr euch Tickets sichern

Paris FC trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Straßburg.

Die beiden Teams trennten sich in ihrem letzten Ligaduell im März 2026 zuvor mit 0:0. Da die frühe Platzierung in der Tabelle auf dem Spiel steht, wollen beide Klubs in diesem Duell drei wichtige Punkte holen.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Paris FC gegen Straßburg sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1?

Paris FC gegen Straßburg findet im Stade Jean Bouin in Paris statt.

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5
Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Straßburg am 19. September 2026 zu kaufen, können Sie sie über mehrere primäre und sekundäre Ticketplattformen erwerben:

  • Offizielle Klub-Website: Die wichtigste Quelle ist das offizielle Ticketportal von Paris FC (billetterie.parisfc.fr), wo Heimtickets für Spiele im Stade Jean-Bouin direkt für allgemeine Fans freigeschaltet werden.
  • Offizieller VIP-Ticketverkauf: Für Hospitality- oder VIP-Lounge-Optionen werden Tickets offiziell über Official-VIP (official-vip.fr) verkauft.
  • Sekundäre Ticketmarktplätze: Wenn offizielle Standardplätze ausverkauft sind, sind Tickets auf sekundären Vergleichs- und Wiederverkaufsseiten wie StubHub verfügbar.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Straßburg im Stade Jean-Bouin variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

  • Standard-General-Admission: Direkte Primärtickets über die offizielle Klub-Website beginnen bei allgemeinen Sitzplätzen bei etwa 17 € bis 25 €.
  • Sekundärer Marktplatz: Wiederverkaufs- und Reseller-Plattformen wie StubHub listen Standardplätze derzeit ab 38 € bis 60 € pro Ticket.
  • Premium- & Hospitality-Optionen: Seitliche Plätze der Kategorie 1, Premium-Lagen und VIP-Spieltagspakete reichen von 75 € bis 150 €+, abhängig vom enthaltenen Lounge-Zugang und der Sicht.

Paris FC gegen Straßburg in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Straßburg

Paris FC hat die letzten fünf Spiele nicht gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Der einzige Pflichtspieleinsatz in dieser Phase endete am 22. August in der Ligue 1 mit 0:0 gegen Troyes. Zuvor verlor das Team 2:3 gegen Angers und unterlag Mainz 05 in der Vorbereitung mit 0:4. Hinzu kommen zwei 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und Como. In diesen fünf Spielen erzielte Paris FC vier Tore und kassierte neun.

Auch Straßburgs jüngste Bilanz ist schwierig. Das Team gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, ein 1:1 gegen Newcastle United in einem Freundschaftsspiel. Die Ligue-1-Saison begann am 21. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Marseille. Außerdem gab es zwei Niederlagen gegen Freiburg sowie ein 2:5 gegen Elversberg. Straßburg kassierte in dieser Fünf-Spiele-Phase 13 Tore und erzielte vier.

PAR

PAR - Form

SCO
N3-2
TRO
U0-0
NCE
S3-0
OM
S2-3
OL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
STR

STR - Form

NEW
S1-1
OM
N4-0
RCL
S2-1
TRO
S2-6
ASM
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paris FC gegen Straßburg: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 15. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Straßburg Paris FC empfing und das Spiel 0:0 endete. Davor begrüßte Paris FC Straßburg im September 2025 im Stade Jean Bouin, wobei Straßburg mit 3:2 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, zu denen auch drei Partien aus der Ligue 3 in den Jahren 2014 und 2015 gehören, hat jede Seite zwei Siege geholt, bei einem Unentschieden.

Head to Head

Paris FCUnentschiedenStraßburg
1
2
2
Frankreich Ligue 1
Straßburg badge
Straßburg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
END
Frankreich Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Straßburg badge
Straßburg
STR
3
END
Frankreich Ligue 3
Straßburg badge
Straßburg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
END
Frankreich Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Straßburg badge
Straßburg
STR
1
END
Frankreich Ligue 3
Straßburg badge
Straßburg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle von Paris FC gegen Straßburg

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen