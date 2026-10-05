So bekommt man Tickets für Paris FC gegen Rennes: Ligue-1-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Paris FC trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Rennes.

In der vorherigen Saison 2025/26 teilten die beiden Teams ihre Duelle unter sich auf: Rennes sicherte sich zunächst einen 1:0-Auswärtssieg beim Paris FC, bevor es auch das Rückspiel im Roazhon Park mit 2:1 gewann. Paris FC geht nach starken nationalen Auftritten in diese Partie, darunter zuletzt positive Ergebnisse gegen französische Topteams wie Lyon und Marseille.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige zur Ticketsicherung für Paris FC gegen Rennes liefern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris FC gegen Rennes in der Ligue 1?

Paris FC gegen Rennes wird im Stade Jean Bouin in Paris angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Rennes in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Rennes im Stade Jean-Bouin zu kaufen, können Sie diese Hauptwege nutzen:

1. Offizielles Ticketportal des Paris FC Der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zu kaufen, ist direkt über die offizielle Ticketing-Website des Paris FC.

Clubmitgliedschaft / Vorrangiger Zugang: Offizielle Clubmitglieder oder Dauerkarteninhaber erhalten oft vorrangigen Zugang, bevor der freie Verkauf startet.

Freigabe des allgemeinen Kartenverkaufs: Verbleibende Plätze werden näher am Spieltag für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Sie müssen ein kostenloses Online-Konto erstellen, um Ihre Transaktion abzuschließen und Ihre digitalen Spieltickets herunterzuladen.

2. Auswärtsfanblock (für Rennes-Anhänger) Wenn Sie im Auswärtsfanblock sitzen möchten, um Rennes zu unterstützen, werden Tickets in der Regel direkt über das offizielle Ticketsystem von Stade Rennais FC oder über organisierte Fanclubs verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Rennes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Stade Rennais FC im Stade Jean-Bouin variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufskanal:

Offizielle Direktkarten (Paris FC-Kasse)

Kostenloser / vergünstigter Eintritt: Paris FC hat den allgemeinen Eintritt für reguläre Heimspiele bemerkenswerterweise kostenlos gemacht oder bei symbolischen Preisen beginnen lassen, zum Beispiel bei 0 € bis 10 € für Standardsitzplätze in bestimmten Stadionbereichen.

Standard- / Premium-Sitzplätze: Reguläre Sitzplätze liegen bei Spielen der mittleren Ligue-1-Kategorie im Allgemeinen zwischen 15 € und 40 € .

Wiederverkaufs- & Sekundärmarktplattformen

Wenn die primären Ticketfenster schließen, geben Sekundärticketplattformen wie StubHub Fans eine zweite Chance, sich Zugang zum Spieltag zu sichern.

Einstiegspreis: Tickets auf dem Wiederverkaufsmarkt beginnen für Standardsitzplätze typischerweise bei rund 30 € bis 35 € (~35 US-Dollar).

Durchschnittspreis: Durchschnittliche Wiederverkaufsangebote auf verifizierten Sekundärplattformen liegen je nach Sitzposition, Sicht und Nachfrage zwischen 60 € und 70 € (~70 bis 75 US-Dollar).

Paris FC gegen Rennes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Rennes

Paris FC hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Lyon am 12. September, davor gewann das Team am 6. September auswärts mit 3:2 gegen Marseille. In diesem Fünf-Spiele-Lauf erzielte Paris FC fünf Tore und kassierte drei. In den vergangenen vier Ligue-1-Spielen blieb das Team ungeschlagen.

Rennes hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommt jeweils ein Unentschieden in jedem Wettbewerb, in dem das Team zuletzt vertreten war. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Sturm Graz in der Europa League am 16. September, davor besiegte Rennes Marseille am 11. September in der Ligue 1 mit 1:0. Rennes erzielte in den vergangenen fünf Partien acht Tore und kassierte vier, zudem ist das Team in den letzten vier Pflichtspielen ungeschlagen.

Paris FC gegen Rennes: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 10. Mai 2026 in der Ligue 1 statt, als Rennes zu Hause mit 2:1 gewann. Davor besiegte Paris FC Rennes im November 2025 im Stade Jean Bouin mit 1:0. In den zwei verzeichneten Duellen hat jede Seite einen Sieg geholt.