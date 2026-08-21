Paderborn trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn auf Freiburg.

Freiburg geht in starker Form in die Partie, nachdem das Team in der Conference-League-Qualifikation auswärts mit 3:1 gegen Motherwell gewonnen hat, während Paderborn zuletzt in der Vorbereitung ein 2:2 gegen Werder Bremen holte. Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Teams gewann Paderborn im November 2023 auswärts im DFB-Pokal mit 3:1.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Paderborn gegen Freiburg zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paderborn gegen Freiburg in der Bundesliga?

Paderborn gegen Freiburg findet in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt, der Anstoß ist für den Bundesliga-Auftaktspieltag angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Tickets für Paderborn gegen Freiburg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Freiburg in der Home Deluxe Arena zu kaufen, befolgt diese Schritte:

1. Offizieller Erstverkauf

SC-Paderborn-Ticketshop: Kauft direkt über das offizielle Online-Ticketportal des SC Paderborn. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten vor einer möglichen allgemeinen Freigabe vorrangigen Zugang.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, schaut in Paderborns offizielle Zweitmarktbörse auf der Ticketplattform nach Tickets zum Originalpreis aus dem Weiterverkauf.

2. Bereich für Auswärtsfans

SC-Freiburg-Anhänger: Tickets für den Auswärtsbereich werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des SC Freiburg an registrierte Mitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

3. Sekundäre Marktplätze

Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, gibt es sekundäre Optionen auf Ticket-Aggregator-Plattformen wie StubHub .

Wie viel kosten Tickets für Paderborn gegen Freiburg in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Paderborn-Spiele variieren je nachdem, ob ihr über die offiziellen Kanäle des Klubs oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kauft:

Offizielle Kassenpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über die offiziellen Kanäle des Klubs liegen die Standardpreise in der Home Deluxe Arena im Allgemeinen in den folgenden Kategorien:

Stehplatzbereiche: 14,50 € bis 16,50 €

Sitzplatzbereiche: 29,00 € bis 39,00 €

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, spiegeln die auf sekundären Vergleichs- oder Wiederverkaufsmarktplätzen gelisteten Tickets, etwa bei StubHub oder auf Ticket-Aggregator-Plattformen, die Echtzeit-Nachfrage des Marktes wider und variieren je nach Sitzplatzlage:

Stehplätze / Sitzplätze der Budget-Kategorie: Ab etwa 77 $ bis 86 $ (70 € bis 80 €)

Standard-Sitzplatzkategorie: In der Regel zwischen 145 $ und 216 $ (135 € bis 200 €)

Paderborn gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Paderborn und Freiburg

Paderborns letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung. Dabei gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 8. August mit einem 2:2 gegen Werder Bremen, ein Ergebnis, das das Team in einem zweiten Duell am selben Tag wiederholte. Zuvor schlug Paderborn in der Vorbereitung Osnabrueck mit 2:0, bevor eine 0:2-Niederlage gegen Magdeburg folgte. Den Auftakt in den Sommerfahrplan machte ein 3:1-Sieg gegen Fagiano Okayama FC.

Freiburg reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen an, darunter auch Pflichtspiele. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Auswärtssieg gegen Motherwell in der Conference-League-Qualifikation am 20. August. Außerdem gewann Freiburg am 15. August ein Freundschaftsspiel mit 3:0 gegen Crystal Palace und sicherte sich am 8. August in zwei Vorbereitungsspielen nacheinander zwei 2:0-Siege gegen Strasbourg. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Greuther Fuerth am 31. Juli. In den letzten fünf Spielen erzielte Freiburg zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Paderborn gegen Freiburg: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es am 1. November 2023 im DFB-Pokal, als Paderborn Freiburg auswärts mit 3:1 besiegte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Paderborn drei gewonnen, Freiburg zwei. Speziell in der Bundesliga gewann Paderborn im Januar 2020 mit 2:0 in Freiburg, während Freiburg im August 2019 mit 3:1 in Paderborn siegte.

Paderborn gegen Freiburg: Tabelle

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Paderborn auf Platz 13, Freiburg ist Neunter.