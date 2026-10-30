Paderborn empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag, 7. November 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

Im jüngsten Bundesliga-Duell am 27. Juni 2020 setzte sich Eintracht Frankfurt auswärts knapp mit 3:2 durch. Vor dieser knappen Niederlage hatte Paderborn im Dezember 2019 zu Hause mit 2:1 gegen Frankfurt gewonnen.

GOAL GOAL liefert Euch alles Wissenswerte zum Ticketkauf für Paderborn gegen Eintracht Frankfurt, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Eintracht Frankfurt?

Paderborn gegen Eintracht Frankfurt findet am Samstag, 7. November 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Eintracht Frankfurt kaufen?

Für das bevorstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt stehen Euch mehrere offizielle und alternative Wege offen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle des SC Paderborn 07 : Heimtickets werden in der Regel direkt über den SC Paderborn 07 vertrieben. Ob Einzelkarten verfügbar sind und wann der Vorverkauf für Mitglieder beginnt, erfahrt Ihr im Online-Ticketshop, im offiziellen Fanshop oder über die Ticket-Hotline des Vereins.

: Heimtickets werden in der Regel direkt über den SC Paderborn 07 vertrieben. Ob Einzelkarten verfügbar sind und wann der Vorverkauf für Mitglieder beginnt, erfahrt Ihr im Online-Ticketshop, im offiziellen Fanshop oder über die Ticket-Hotline des Vereins. Offizielle Kanäle von Eintracht Frankfurt: Auswärtstickets für mitreisende Frankfurter Fans werden direkt über Eintracht Frankfurt vergeben. Üblicherweise stellt der Verein ein Online-Antragsformular bereit, über das Mitglieder und Dauerkarteninhaber Karten für den Gästeblock anfragen können.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Eintracht Frankfurt?

Die Preise für Paderborn gegen Eintracht Frankfurt variieren je nach Verfügbarkeit, Platzkategorie und Nachfrage erheblich:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze / regulärer Eintritt: Bei regulären Bundesliga-Heimspielen in der Home Deluxe Arena kosten diese üblicherweise 15 € bis 25 € .

Bei regulären Bundesliga-Heimspielen in der Home Deluxe Arena kosten diese üblicherweise . Reguläre Sitzplätze: Je nach Rang, Sicht und Tribünenkategorie kosten sie in der Regel 35 € bis 65 € .

Je nach Rang, Sicht und Tribünenkategorie kosten sie in der Regel . VIP- / Hospitality-Pakete: Exklusive Sitzplätze und Hospitality-Angebote können pro Ticket 150 € bis über 300 € kosten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze im unteren Rang / mit eingeschränkter Sicht: Wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit beginnen die Preise in der Regel bei etwa 1.000 € bis 1.100 € .

Wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit beginnen die Preise in der Regel bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Bei stark nachgefragten Spielen liegt der Durchschnittspreis häufig bei über 2.000 € pro Ticket, wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig erschöpft sind.

Paderborn gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Paderborn und Eintracht Frankfurt

Paderborn geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub am 30. September ein Freundschaftsspiel gegen DC United. In der Bundesliga lief es schwieriger: Niederlagen gegen Borussia Dortmund, bei der Paderborn drei Gegentore kassierte und selbst nicht traf, und Freiburg, gegen das die Mannschaft mit 0:1 verlor, stehen neben einem 3:1-Sieg gegen Hoffenheim. Dieser zeigte, dass Paderborn zu einer überzeugenden Leistung fähig ist. In den fünf Spielen erzielte Paderborn fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt reist mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Zuletzt gewann die Eintracht am 2. Oktober ein Freundschaftsspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 4:0. In der Liga bewies Frankfurt ebenfalls seine Qualität: Ein 3:1-Sieg in Mainz und ein 1:4 bei Augsburg aus Sicht der Gastgeber zeigen, wie treffsicher die Mannschaft sein kann. Hinzu kamen ein 2:2 gegen Freiburg und ein 3:3 gegen Union Berlin. Das deutet darauf hin, dass in Frankfurts Spielen auf beiden Seiten Tore fallen. In diesen fünf Partien erzielte Frankfurt 13 Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Paderborn gegen Eintracht Frankfurt: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Bundesliga-Duell der beiden Klubs fand am 27. Juni 2020 statt. Eintracht Frankfurt gewann damals zu Hause mit 3:2. Die Bilanz der letzten fünf erfassten direkten Duelle ist eng: Paderborn gewann zweimal, Frankfurt ebenfalls zweimal. Hinzu kommt ein weiterer Paderborner Sieg in der 2. Bundesliga im Jahr 2012. Die Gesamtzahl der Tore aus diesen fünf Spielen zeigt, dass die Begegnungen oft offen und torreich waren. Beide Mannschaften haben zudem bewiesen, dass sie zu Hause gegen die jeweils andere gewinnen können.