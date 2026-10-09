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So bekommt man Tickets für Osasuna gegen Racing Santander: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Osasuna trifft in LaLiga auf Racing Santander. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Osasuna trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona auf Racing Santander.

Historisch gesehen hat Racing Santander in Pflichtspielen in der höchsten Spielklasse zwischen den beiden nordspanischen Klubs mit sechs direkten Duellen die Oberhand, verglichen mit zwei Siegen für Osasuna. Zuletzt trafen die beiden Teams in der Saisonvorbereitung am 24. Juli 2026 aufeinander, als Osasuna einen 2:0-Sieg gegen Racing Santander holte.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie Tickets für Osasuna gegen Racing Santander bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Osasuna gegen Racing Santander in LaLiga?

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La Liga - Spielwoche 9
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Wie kann man Tickets für Osasuna gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Osasuna gegen Racing Santander im Estadio El Sadar in Pamplona zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal von CA Osasuna

  • Tickets zum Nennwert lassen sich über die offizielle Website von CA Osasuna sichern. In der Regel werden die Tickets zunächst für Vereinsmitglieder verfügbar gemacht, bevor sie etwa ein bis zwei Wochen vor dem Spieltag für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden.

2. Stadionkasse (Taquillas El Sadar)

  • Sollten online noch nicht alle Tickets verkauft worden sein, können Fans während der Spieltagswoche oder am Spieltag selbst physische Tickets direkt an den Schaltern im Estadio El Sadar in Pamplona kaufen.

3. Auswärtskontingent des Gastteams (Racing Santander)

  • Anhänger von Racing Santander, die nach Pamplona reisen, sollten Tickets über die offiziellen Kanäle von Racing Santander anfragen, da die vorgesehenen Plätze im Auswärtsblock über die Ticketabteilung des Gastklubs verteilt werden.

4. Plattformen des Sekundärmarkts

  • Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, werden Tickets häufig auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub angeboten. Die Preise auf Sekundärplattformen schwanken je nach Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für Osasuna gegen Racing Santander in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Osasuna gegen Racing Santander im Estadio El Sadar variieren je nach Sitzplatzkategorie und danach, ob Sie Tickets zum Nennwert oder Weiterverkaufstickets kaufen.

1. Nennwert / Plätze für die breite Öffentlichkeit

  • Die offiziellen Direktpreise für Tickets, die von CA Osasuna festgelegt werden, liegen für Standardkategorien normalerweise zwischen 30 € und 110 € (etwa Hintertor / Gol, Ecke und Haupttribüne / Tribuna / Lateral).

2. VIP- und Premium-Hospitality

  • Offizielle VIP-Tickets und Premium-Spieltagspakete liegen pro Sitzplatz in der Regel zwischen 150 € und 250 €+.

3. Sekundärmarkt- und Weiterverkaufsplattformen: Auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Ticketpreise für einfache Plätze im Einstiegsbereich im Allgemeinen bei etwa 160 € bis 180 € und können je nach Nachfrage und Sitzplatzlage höher ausfallen.

Osasuna gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Osasuna gegen Racing Santander

Osasuna hat zwei der letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage bei Atletico Madrid, nachdem es zuvor zu Hause ein 0:2 gegen Espanyol gegeben hatte. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 1:0-Sieg über Getafe, zudem gewann das Team mit 2:1 bei Celta Vigo. Die Mannschaft von Ramis hat in diesen fünf Spielen fünf Tore erzielt und neun kassiert.

Racing Santander hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:7 bei Barcelona, nachdem in der Woche zuvor Deportivo Alaves mit 2:1 besiegt worden war. Zuvor gewann das Team mit 3:2 gegen Elche und verlor mit 2:3 gegen Rayo Vallecano. Die Mannschaft von Lopez hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und dreizehn kassiert.

OSA

OSA - Form

GET
S1-0
ALA
N5-2
ESP
N0-2
ATM
N4-0
RAY
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SAN

SAN - Form

ELC
S3-2
RAY
N3-2
ALA
S2-1
BAR
N7-2
CEL
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
9/18
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Osasuna gegen Racing Santander: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 24. Juli 2026 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung statt, das Osasuna mit 2:0 gewann. Davor beanspruchte Racing Santander im August 2025 einen 1:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel für sich. Über die letzten fünf erfassten Duelle kommt Osasuna auf zwei Siege gegenüber zwei von Racing, dazu kommt ein weiterer Sieg von Racing, und in den fünf Spielen fielen insgesamt 9 Tore.

Head to Head

Osasuna PamplonaUnentschiedenRacing Santander
2
0
3
Klub Freundschaftsspiele
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2
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SAN
0
END
Klub Freundschaftsspiele
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Osasuna Pamplona
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Racing Santander badge
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Spanien LaLiga 2
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Osasuna Pamplona
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SAN
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OSA
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6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

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