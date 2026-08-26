So bekommt man Tickets für Osasuna gegen Espanyol: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Osasuna trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona auf Espanyol.

Beim jüngsten direkten Duell am selben Ort im Mai 2026 sicherte sich Espanyol einen 2:1-Auswärtssieg gegen Osasuna. Historisch gesehen waren die Begegnungen dieser beiden Teams im El Sadar eng umkämpfte Duelle mit Ergebnissen mit geringem Abstand.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Osasuna gegen Espanyol wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Osasuna gegen Espanyol in LaLiga?

Osasuna gegen Espanyol findet im Estadio El Sadar in Pamplona statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 10:15 Estadio El Sadar

Wie kann man LaLiga-Tickets für Levante gegen Barcelona kaufen?

Um LaLiga-Tickets für Levante gegen Barcelona ohne externe Weblinks zu kaufen, können Sie sie über die folgenden offiziellen und autorisierten Kanäle erwerben:

Offizielle Direktplattformen

Offizielles Ticketportal von Levante UD: Wenn Levante das Spiel im Estadio Ciutat de València austrägt, kaufen Sie direkt im Ticketbereich der offiziellen Website von Levante UD. Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel bevorzugten Zugang und Rabatte.

Offizielles Ticketportal des FC Barcelona: Wenn Barcelona das Spiel im Camp Nou oder in seinem festgelegten Stadion austrägt, kaufen Sie Tickets direkt über die offizielle Website oder die mobile App des FC Barcelona.

Offizielle Tageskassen: Tickets können am Spieltag persönlich an den Kassen des Gastgeberstadions gekauft werden, oder in den Tagen vor dem Spiel, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist.

Sekundäre Ticketplattformen: Ticket-Wiederverkäufer oder Sekundärmarktplätze wie StubHub.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Levante gegen Barcelona?

Die Ticketpreise für Levante gegen Barcelona in LaLiga variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufkanal:

Standardpreise an der Kasse und offizielle Preise

Nennwert / Standardsitze: Offizielle direkte Ticketpreise liegen für Standard-Sitzbereiche wie die Sektionen Gol Corner, Lateral oder Central Tribuna typischerweise zwischen 90 € und 230 €.

VIP- & Premium-Sitze: Plätze der höchsten Kategorie oder Hospital-Pakete beginnen im Allgemeinen bei 300 €+.

Sekundäre Ticket-Wiederverkaufsmarktplätze

Einstiegsniveau / Niedrigstes verfügbares Angebot: Auf sekundären Ticketmarktplätzen, etwa StubHub, beginnen die Preise in der Regel bei etwa 130 $ bis 170 $.

Hohe Nachfrage / Zentrale Sitzplätze: Premium-Sitze im Mittelfeldbereich oder späte Wiederverkaufsangebote können je nach Verfügbarkeit und Marktnachfrage Preise von mehr als 200 € bis 400 €+ erzielen.

Osasuna gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Osasuna und Espanyol

Osasunas letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung, mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al-Ain, zudem verlor das Team im letzten Warm-up davor mit 1:2 gegen die SSC Napoli. Positiv war, dass Siege gegen Norwich City, Ipswich Town und Racing Santander zeigten, dass sie in Freundschaftsspielen Ergebnisse holen können, auch wenn die Qualität der Gegner über die fünf Partien hinweg erheblich variierte.

Espaynols letzte fünf Spiele umfassen sowohl Pflicht- als auch Freundschaftsspiele und brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage in LaLiga gegen Real Madrid, davor besiegten sie jedoch Levante am ersten Spieltag der Saison mit 3:0. In der Vorbereitung spielten sie 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley und verloren mit 1:3 gegen Coventry City. In diesen fünf Spielen erzielte Espanyol zehn Tore und kassierte acht.

Osasuna gegen Espanyol: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 17. Mai 2026 in LaLiga statt, wobei Espanyol auswärts im Estadio El Sadar mit 2:1 gewann. Davor gewann Espanyol am 31. August 2025 mit 1:0, als Osasuna dort zu Gast war. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Espanyol mit zwei Siegen gegenüber einem von Osasuna einen leichten Vorteil, dazu kommen zwei Unentschieden, darunter ein 0:0 auf Espanyols Platz im Dezember 2024 und ein 1:1 im Februar 2023.

Osasuna gegen Espanyol: Tabellenstand

In der frühen LaLiga-Tabelle steht Espanyol auf Platz fünf, während Osasuna auf Rang 16 liegt.