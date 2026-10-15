Die UEFA Nations League ist zurück: Österreich empfängt die Republik Irland in der Raiffeisen Arena in Linz. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Spielterminen, Ticketpreiskategorien und zur Buchung von Sitzplätzen.

Wann beginnt Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B?

Österreich trifft in der Raiffeisen Arena in Linz auf Irland. Die offizielle Anstoßzeit wird noch in den lokalen Spielplänen bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wo kann man Tickets für Österreich gegen Irland kaufen?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über OETicket vertrieben, den offiziellen Ticketing-Partner des Österreichischen Fußball-Bundes. Dort läuft der reguläre Vorverkauf für Heimländerspiele. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich Sitzplätze zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine weitere Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Irland?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze in der Raiffeisen Arena kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab 48 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 269 Euro, wenn die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Österreich gegen Irland: Die Form

Österreich geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den vergangenen fünf Spielen gelangen zwei Siege und ein Unentschieden, zwei Partien gingen verloren. Zuletzt unterlag das Team Spanien bei der Weltmeisterschaft mit 0:3. Auch gegen Argentinien verlor es in der Gruppenphase mit 0:2. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Jordanien. Beim 3:3 gegen Algerien bewies Österreich Widerstandskraft. Die sechs Tore in dieser Partie verdeutlichten sowohl seine Offensivstärke als auch seine defensive Anfälligkeit.

Irlands vergangene fünf Spiele ergeben ein konstanteres Bild. Hallgrimssons Team gewann in diesem Zeitraum zweimal, spielte zweimal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in einem Vorbereitungsspiel vor dem Turnier ein 1:1 gegen Kanada. Besonders deutlich fiel der 5:0-Sieg gegen Grenada aus. Ein torloses Unentschieden gegen Nordmazedonien und ein knapper 1:0-Sieg gegen Katar zeigen zudem, dass Irland defensiv schwer zu überwinden sein kann.

Österreich gegen Irland: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen endete im Juni 2017 in der WM-Qualifikation in Dublin mit 1:1, ein Ergebnis, das den umkämpften Charakter dieser Begegnung widerspiegelte. In den vergangenen vier Duellen konnte keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen: Österreich und Irland siegten jeweils einmal, zwei Spiele endeten unentschieden. Auch die Tore verteilen sich über diese Begegnungen hinweg recht gleichmäßig. Das unterstreicht, dass die Duelle selten mit einem deutlichen Vorsprung enden.