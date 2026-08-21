So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Nottingham Forest erinnert sich gern an die Duelle mit Tottenham Hotspur in der vergangenen Saison. Im Dezember feierte das Team am City Ground einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen die Mannschaft aus Nordlondon, ehe es den Erfolg im Rückspiel im März wiederholte.

Nachdem Tottenham Hotspur beim Saisonauftakt auswärts bei Brentford Probleme hatte, hofft Forest darauf, der Mannschaft von Roberto De Zerbi am Samstag, 5. September, am 3. Spieltag beim direkten Duell in Nottingham erneut große Schwierigkeiten zu bereiten.

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Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Tottenham Hotspur statt?

Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur findet am Samstag, 5. September, am City Ground in Nottingham statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

So kaufen Sie Tickets für Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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