So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Nottingham Forest startete in der vergangenen Saison mit einem Sieg in die Premier-League-Saison, und auch diesmal will das Team unter der Leitung des ehemaligen Palace-Coachs Oliver Glasner einen gelungenen Auftakt hinlegen. Am Samstag, den 22. August, trifft Forest im City Ground auf Leeds United.

Forest erlebte in der vergangenen Saison ein Wechselbad der Gefühle. Trotz nicht weniger als vier Trainerwechseln und des Kampfs um den Klassenerhalt in der Premier League gelang dem Klub eine denkwürdige Europapokal-Saison, und unter der Leitung von Vítor Pereira stabilisierte sich die Mannschaft, die nur eines ihrer letzten zehn Premier-League-Spiele verlor.

Fans, die Tickets für das Eröffnungsspiel im City Ground kaufen möchten, dürfen ein unterhaltsames Duell erwarten, denn beide Partien zwischen Forest und Leeds in der vergangenen Saison endeten mit 3:1 für die Gastgeber. GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United statt?

Nottingham Forest empfängt Leeds United im City Ground in Nottingham. Anstoß ist am Samstag, den 22. August, um 15 Uhr (BST).

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Wie kann man Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Hochkarätige Duelle gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und Sitze in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Ticketbörsen für den Weiterverkauf teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens aber auch für 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitgliedschaften.

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