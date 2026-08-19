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Premier League
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Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets
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So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Nottingham Forest
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Alles, was du über die Buchung von Tickets für Nottingham Forests Premier-League-Auftakt wissen musst

Nottingham Forest startete in der vergangenen Saison mit einem Sieg in die Premier-League-Saison, und auch diesmal will das Team unter der Leitung des ehemaligen Palace-Coachs Oliver Glasner einen gelungenen Auftakt hinlegen. Am Samstag, den 22. August, trifft Forest im City Ground auf Leeds United.

Forest erlebte in der vergangenen Saison ein Wechselbad der Gefühle. Trotz nicht weniger als vier Trainerwechseln und des Kampfs um den Klassenerhalt in der Premier League gelang dem Klub eine denkwürdige Europapokal-Saison, und unter der Leitung von Vítor Pereira stabilisierte sich die Mannschaft, die nur eines ihrer letzten zehn Premier-League-Spiele verlor.

Fans, die Tickets für das Eröffnungsspiel im City Ground kaufen möchten, dürfen ein unterhaltsames Duell erwarten, denn beide Partien zwischen Forest und Leeds in der vergangenen Saison endeten mit 3:1 für die Gastgeber. GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Leeds United statt?

Nottingham Forest empfängt Leeds United im City Ground in Nottingham. Anstoß ist am Samstag, den 22. August, um 15 Uhr (BST).

crest
Premier League - Spielwoche 1
City Ground, Nottingham

Wie kann man Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Leeds United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Hochkarätige Duelle gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und Sitze in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Ticketbörsen für den Weiterverkauf teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens aber auch für 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitgliedschaften.

Form

NFO

NFO - Form

SCP
N4-1
UDI
N1-0
BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEE

LEE - Form

SUN
S1-0
LIV
S2-4
RBL
S2-0
MUN
N1-1
FCA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Nottingham Forest vs Leeds Aufstellungen

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeIbrahim SangaréIbrahim SangaréD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. JesusJ. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduB. AaronsonB. AaronsonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. Wilson
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Startelf

Leeds

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Glasner
  • D. Farke
Nottingham Forest

Verletzungen und Sperren

Leeds

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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