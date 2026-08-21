So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Die Fans von Nottingham Forest werden hoffen, dass sich ihre hochkarätigen Sommerneuzugänge Ousmane Diomande und Liam Delap bis zu dem Zeitpunkt eingespielt haben und in Topform sind, wenn Coventry City am Samstag, den 19. September, zum Premier-League-Duell im City Ground antritt.

Forest gewann in der vergangenen Saison beeindruckend gegen die Aufsteiger Leeds United (3:1) und Burnley (4:1) und wird zuversichtlich sein, auch Coventry City, das erstmals seit 25 Jahren wieder im Oberhaus spielt, vor große Probleme stellen zu können.

Als sich beide Teams zuletzt vor fünf Spielzeiten in der Championship gegenüberstanden, behielt Forest im City Ground die Oberhand, als Brennan Johnson und James Garner für die Gastgeber jeweils vor und nach der Pause trafen.

Kann Forest den Midlands-Rivalen erneut bezwingen? GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Nottingham Forest gegen Coventry City wissen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Nottingham Forest gegen Coventry City statt?

Nottingham Forest gegen Coventry City findet am Samstag, den 19. September, im City Ground (Nottingham) statt. Der Anpfiff ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Ticketwucher und 100 % digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren (typischerweise U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für Basismitglieder.

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