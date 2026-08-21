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Premier League
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City Ground, Nottingham
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So bekommt man Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Nottingham Forest
Coventry

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Coventry City, einschließlich Spielinformationen

Die Fans von Nottingham Forest werden hoffen, dass sich ihre hochkarätigen Sommerneuzugänge Ousmane Diomande und Liam Delap bis zu dem Zeitpunkt eingespielt haben und in Topform sind, wenn Coventry City am Samstag, den 19. September, zum Premier-League-Duell im City Ground antritt.

Forest gewann in der vergangenen Saison beeindruckend gegen die Aufsteiger Leeds United (3:1) und Burnley (4:1) und wird zuversichtlich sein, auch Coventry City, das erstmals seit 25 Jahren wieder im Oberhaus spielt, vor große Probleme stellen zu können.

Als sich beide Teams zuletzt vor fünf Spielzeiten in der Championship gegenüberstanden, behielt Forest im City Ground die Oberhand, als Brennan Johnson und James Garner für die Gastgeber jeweils vor und nach der Pause trafen.

Kann Forest den Midlands-Rivalen erneut bezwingen? GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Nottingham Forest gegen Coventry City wissen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Nottingham Forest gegen Coventry City statt?

Nottingham Forest gegen Coventry City findet am Samstag, den 19. September, im City Ground (Nottingham) statt. Der Anpfiff ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 5
City Ground, Nottingham

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Ticketwucher und 100 % digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Nottingham Forest gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren (typischerweise U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für Basismitglieder.

Form

NFO

NFO - Form

LEE
N0-1
LEE
N0-2
LIV
U2-2
TOT
U0-0
AVL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COV

COV - Form

PLY
S2-4
HUL
N0-1
MCI
N1-0
BHA
N0-5
AVL
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenCoventry
3
0
2
Klub Freundschaftsspiele
Coventry badge
Coventry
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
England Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
England Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Teamnews & Kader

Nottingham Forest vs Coventry Aufstellungen

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-3
M. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaX. SchlagerX. SchlagerJ. McAteeJ. McAteeD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsD. NdoyeD. NdoyeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. DelapC. RushworthC. Rushworthteam-logoS. MfuniB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. PinnockC. YirenkyiC. YirenkyiJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesF. OnyekaF. OnyekaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniB. Thomas-AsanteB. Thomas-Asante
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-2-1
Nottingham Forest

Startelf

Coventry

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Glasner
  • F. Lampard
Nottingham Forest

Verletzungen und Sperren

Coventry

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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