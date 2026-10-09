Nottingham Forest trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im City Ground in Nottingham auf Arsenal.

In 109 historischen Duellen in allen Wettbewerben hat Arsenal mit 56 Siegen gegenüber 29 von Nottingham Forest die bessere Bilanz, dazu kommen 24 Unentschieden. Trotz der historischen Dominanz von Arsenal hat sich das City Ground in den vergangenen Jahren als schwieriger Spielort für Arsenal erwiesen, was durch Forests 1:0-Sieg im Mai 2023 unterstrichen wurde, der Arsenals Titelhoffnungen beendete.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie Tickets für Nottingham Forest gegen Arsenal sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Nottingham Forest gegen Arsenal in der Premier League?

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Wie kann man Tickets für Nottingham Forest gegen Arsenal in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Arsenal zu kaufen, können Sie je nachdem, in welchem Fanblock Sie sitzen möchten, diese offiziellen Hauptwege nutzen:

1. Heimfans (Bereiche von Nottingham Forest)

MyForest-Mitgliedschaft: Tickets für Heimspiele im City Ground werden vorrangig an offizielle MyForest-Mitglieder vergeben. Sie müssen sich auf dem offiziellen Ticketportal von Nottingham Forest für eine Mitgliedschaft anmelden.

Verkaufsphasen: Tickets werden in Stufen nach Treuepunkten auf Basis früherer Spielbesuche freigegeben. Falls nach dem Kauf durch die Stufen mit hoher Loyalität noch Tickets übrig bleiben, gehen sie an allgemeine MyForest-Mitglieder und in seltenen Fällen in den freien Verkauf.

Offizielle Hospitality: Für garantierten Zugang ohne Prioritätspunkte können Sie offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag direkt über Nottingham Forest oder autorisierte Hospitality-Partner kaufen.

2. Auswärtsfans (Bereiche von Arsenal)

Arsenals Auswärtsticket-Kontingent: Auswärtstickets im City Ground werden direkt an den Arsenal Football Club vergeben.

Mitgliedschaft & Away Points: Auswärtstickets werden auf Grundlage von Arsenals Away-Points-System verteilt. Der Verkauf beginnt in Phasen für Dauerkarteninhaber (Platinum/Gold) und Mitglieder (Silver/Red), abhängig von der Anzahl der Auswärtspunkte, die aus vorherigen Spielen angesammelt wurden.

Auswärtsticketbörse: Falls der Auswärtsblock ausverkauft ist, betreibt Arsenal eine offizielle Auswärtsticketbörse, über die Mitglieder Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können.

3. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze gelistet, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Nottingham Forest gegen Arsenal in der Premier League?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für das Premier-League-Spiel Nottingham Forest gegen Arsenal hängen davon ab, ob Sie über die offiziellen Vereinskontingente oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Preise zum Nennwert

Auswärtsblock (Arsenal-Fans): Nach den Regeln der Premier League sind reguläre Auswärtstickets für Erwachsene im City Ground auf 30 £ gedeckelt. Ermäßigte Preise (Senioren/Junioren) liegen zwischen 18 £ und 22 £ .

Heimblock (Nottingham-Forest-Fans): Reguläre Premier-League-Tickets der Kategorie A für Erwachsene im City Ground liegen je nach Tribünenwahl typischerweise zwischen 42 £ und 55 £ , während ermäßigte Tickets zwischen 25 £ und 35 £ kosten.

Offizielle Spieltagshospitality: Premium-Hospitality-Pakete, die direkt über Nottingham Forest gekauft werden, beginnen bei etwa 150 £ bis 250 £+ pro Person.

2. Sekundärmarkt- & Wiederverkaufspreise

Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub gelistet, wobei die Preise typischerweise je nach hoher Nachfrage variieren:

Startpreise im Wiederverkauf: Die Wiederverkaufspreise für dieses Spiel beginnen bei rund 150 £ bis 175 £ für einfache Plätze im Heimbereich.

Durchschnittliche Wiederverkaufsspanne: Plätze mit mittlerer Sichtqualität und Wiederverkaufstickets für den Auswärtsblock liegen im Schnitt zwischen 220 £ und 310 £ .

Nottingham Forest gegen Arsenal in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Nottingham Forest gegen Arsenal

Nottingham Forest hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 5. September in der Premier League mit einem 0:0 gegen Tottenham Hotspur. Zuvor spielte Forest auch 2:2 gegen Liverpool, bevor Niederlagen gegen Leeds United sowohl im Carabao Cup (0:2) als auch in der Premier League (0:1) folgten. In diesen fünf Spielen erzielte Forest zwei Tore und kassierte fünf.

Arsenal hat alle fünf der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Ergebnis war am 9. September ein 1:0-Sieg in der Champions League gegen Napoli, außerdem gewann Arsenal am 6. September in der Premier League mit 2:1 gegen Chelsea. Arsenal besiegte in diesem Lauf außerdem Aston Villa mit 1:0, Coventry City mit 3:0 und Manchester City im Community Shield mit 3:0. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte nur zwei.

Nottingham Forest gegen Arsenal: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 17. Januar 2026 in der Premier League mit einem 0:0 im City Ground. In den letzten fünf direkten Duellen hat Arsenal drei Siege geholt, zwei davon mit einem 3:0 im Emirates Stadium. Nottingham Forest hat Arsenal in keinem der fünf jüngsten Duelle geschlagen, die beiden anderen Spiele endeten unentschieden. Arsenal erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte nur eines.