Schöner Blick auf Straßburg am Sonntag, 11. Oktober 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Die Ligaduelle der Saison 2025/26 waren hart umkämpft: Im Januar 2026 gab es in Nizza ein 1:1, bevor Straßburg im April 2026 im Stade de la Meinau mit 3:1 gewann. Noch im selben Monat nahm Nizza Revanche und besiegte Straßburg im Halbfinale des Coupe de France auswärts mit 2:0.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Nizza gegen Straßburg wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Nizza gegen Straßburg in der Ligue 1?

Nizza gegen Straßburg wird am Sonntag, 11. Oktober 2026, in der Allianz Riviera in Nizza angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 09:00 Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für Nizza gegen Straßburg in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel OGC Nice vs. RC Strasbourg am 11. Oktober 2026 in der Allianz Riviera zu kaufen, gibt es diese primären Kaufoptionen:

1. Offizielle Ticket-Website von OGC Nice

Der direkteste Weg ist der Kauf über das offizielle Ticketportal von OGC Nice. Erstellt ein Konto auf der Ticketplattform von OGC Nice. Wählt das Spiel gegen Straßburg aus, sucht euren bevorzugten Bereich/Sitzplatz auf dem Stadionplan der Allianz Riviera aus und schließt die Zahlung online ab.

2. Offizieller Auswärtsblock (für Straßburg-Fans)

Wenn ihr Straßburg unterstützt und im Gästeblock sitzen möchtet, werden die Tickets in der Regel direkt über die offizielle Ticketplattform von RC Strasbourg oder über offizielle Fanclub-Kontingente abgewickelt.

Wie viel kosten Tickets für Nizza gegen Straßburg in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel OGC Nice vs. RC Strasbourg in der Allianz Riviera variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsplattform:

1. Direkte / Standardtickets (offizieller Kanal)

Allgemeiner Eintritt: Standardplätze für reguläre Ligue-1-Spiele liegen in der Regel zwischen 10 € und 50 € , abhängig von der Lage, etwa hinter dem Tor oder zentral auf der Haupttribüne.

Nizza gegen Straßburg in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Nizza und Straßburg

Nizza kommt in den vergangenen fünf Pflichtspielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete in der Ligue 1 mit einem 1:1 gegen Le Mans, nachdem es zuvor eine 0:3-Niederlage gegen Paris FC gegeben hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Nizza zwei Tore und kassierte vier, was die Probleme vor dem Tor widerspiegelt. Drei Unentschieden in Serie zu Beginn dieses Laufs unterstreichen, dass es der Mannschaft schwerfällt, Konstanz zu finden.

Straßburg war deutlich produktiver und verbuchte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein souveräner 6:2-Auswärtssieg bei Troyes in der Ligue 1, zudem gewann das Team im vorherigen Ligaspiel mit 2:1 gegen Lens. Die Mannschaft von Oliveira erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, auch wenn die 0:4-Niederlage gegen Marseille zeigt, dass sie gegen Topgegner anfällig sein kann.

Nizza gegen Straßburg: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2026 im Coupe de France statt, als Nizza auswärts in Straßburg mit 2:0 gewann. Davor besiegte Straßburg Nizza im April 2026 in einem Ligue-1-Spiel zu Hause mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Nizza zwei Partien, dazu kommen zwei Unentschieden und ein Sieg für Straßburg. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 13 Tore.