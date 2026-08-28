Nice empfängt Lille am Samstag, den 19. September 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Das vorherige Ligaduell im April 2026 endete im Stade Pierre-Mauroy mit einem hart umkämpften 0:0. Historisch gesehen hat Nice im direkten Vergleich einen leichten Vorteil gegenüber Lille, mit 11 Siegen im Vergleich zu 7 Erfolgen von Lille.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu liefern, wie Sie sich Tickets für Nice gegen Lille sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Nice gegen Lille in der Ligue 1?

Nice gegen Lille findet in der Allianz Riviera in Nizza statt. Die bestätigte Anstoßzeit für dieses Ligue-1-Spiel finden Sie unten.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für Nice gegen Lille in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nice und LOSC Lille zu kaufen, haben Sie einige Möglichkeiten:

Offizielles Ticketportal von OGC Nice: Da OGC Nice das Spiel in der Allianz Riviera austrägt, ist der sicherste und verlässlichste Ort für den direkten Ticketkauf die offizielle Ticket-Website von OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) oder die Tageskasse am Stadion am Spieltag.

Auswärtsblock von LOSC Lille: Wenn Sie Lille unterstützen und im Gästebereich sitzen möchten, werden Auswärtstickets in der Regel direkt über das offizielle Ticketportal von LOSC (billetterie.losc.fr) für registrierte Auswärtsfans angeboten.

Autorisierter Zweitmarkt: OGC Nice betreibt einen offiziellen Zweitmarkt, der direkt in die Ticketplattform integriert ist und auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze sicher weiterverkaufen können.

Ticketplattformen von Drittanbietern: Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo werden ebenfalls Tickets angeboten, wobei die Preise von einzelnen Verkäufern festgelegt werden und mit variablen Aufschlägen verbunden sein können.

Wie viel kosten Tickets für Nice gegen Lille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel OGC Nice gegen LOSC Lille in der Allianz Riviera variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Offizielle Tickets zum Nennwert: Standardtickets, die direkt über die Ticketstelle von OGC Nice gekauft werden, kosten für reguläre Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 15 € und 40 € , wobei die Preise von der Lage im Stadion abhängen, etwa hinter den Toren oder auf den zentralen Seitenrängen.

Zweitmarkt / Wiederverkauf: Auf Plattformen von Drittanbietern und Tickettauschdiensten wie Ticombo beginnen die Preise für Standardplätze in der Regel bei etwa 25 € bis 30 € , während Plätze mit Premiumsicht oder auf den zentralen Tribünen zwischen 45 € und 90 €+ kosten können.

VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality- oder Executive-Tickets beginnen in der Regel bei etwa 250 € bis 300 €+ pro Person.

Nice gegen Lille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Nice gegen Lille

Nice hat die letzten vier Spiele allesamt unentschieden gespielt, darunter zum Ligue-1-Auftakt am 22. August ein 0:0 gegen Lorient. Der einzige Sieg in den vergangenen fünf Partien gelang gegen Marseille in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, das mit 3:0 gewonnen wurde. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:2 gegen Juventus. Nice erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte zwei Gegentreffer, eine Bilanz, die auf einen vorsichtigen und defensiv stabilen Ansatz in der Saisonvorbereitung hindeutet.

Lille holte aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war der 2:0-Sieg in der Ligue 1 bei Angers am 23. August, der in dieser Serie zugleich die einzige Pflichtspielpartie war. In der Saisonvorbereitung spielte Lille zudem 1:1 gegen Everton und 2:2 gegen den Hamburger SV, besiegte OH Leuven mit 6:3 und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Nice gegen Lille: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 18. April 2026 statt, als Lille und Nice sich in einem Ligue-1-Spiel im Stade Pierre-Mauroy 0:0 trennten. Zuvor gewann Nice im Oktober 2025 zu Hause mit 2:0 gegen Lille. In den vergangenen fünf direkten Duellen in der Ligue 1 kommt Nice auf zwei Siege, Lille auf einen, während zwei Spiele unentschieden endeten, darunter ein 2:2 in der Allianz Riviera im November 2024.