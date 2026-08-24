Schöner Blick auf Le Mans am Samstag, 5. September 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Beide Klubs gehen in dieses Spiel mit dem Ziel, wichtige Punkte zu holen, um früh in der nationalen Saison Schwung aufzunehmen. Historisch gesehen trafen die beiden Teams zuletzt im Oktober 2019 in einem Pflichtspiel im Coupe de la Ligue aufeinander, als Le Mans zu Hause mit 3:2 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Nizza gegen Le Mans wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Nizza gegen Le Mans in der Ligue 1?

Nizza trifft in der Allianz Riviera in Nizza auf Le Mans, der Anstoß erfolgt gemäß dem offiziellen Spielplan der Ligue 1.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für Nizza gegen Le Mans in der Ligue 1 kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel OGC Nizza gegen Le Mans FC in der Allianz Riviera über mehrere offizielle und sekundäre Optionen kaufen:

1. Offizielle Ticketstelle des Klubs

Kaufen Sie offizielle Tickets über die offizielle Ticketstelle von OGC Nizza, um authentische E-Tickets direkt für das mobile Scannen im Stadion zu erhalten.

2. Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Schauen Sie nach sekundären oder Wiederverkaufsoptionen auf Plattformen wie StubHub, falls die regulären Plätze auf der Hauptwebsite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Nizza gegen Le Mans in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für OGC Nizza gegen Le Mans FC in der Allianz Riviera am 5. September 2026 gliedern sich wie folgt:

1. Offizielle Ticketstelle des Klubs

Standardtickets zum Nennwert, die direkt über die offizielle Ticketstelle von OGC Nizza gekauft werden, liegen je nach Bereich in der Regel zwischen 13 £ und 35 £ (15 € bis 40 €).

2. Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Auf sekundären Marktplatzplattformen wie StubHub beginnen die Preise für Plätze der Einstiegskategorie typischerweise bei etwa 23 £ bis 30 £ (30 $ bis 39 $) und liegen für Plätze mit bester Sicht im Stadion im Schnitt bei rund 70 £ (92 $).

Nizza gegen Le Mans in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Nizza gegen Le Mans

Nizza geht in die neue Ligue-1-Saison, nachdem das Team fünf Freundschaftsspiele bestritten hat und dabei zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnete. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einem 0:0 gegen Hull City, nachdem es eine Woche zuvor bereits ein ähnlich torloses Remis gegen Cagliari gegeben hatte. Der Höhepunkt der Vorbereitung war ein 3:0-Sieg gegen Marseille Ende Juli. Nizza erzielte in den fünf Testspielen sieben Tore und kassierte zwei, die Niederlage gab es gegen Juventus.

Le Mans beendete die Vorbereitung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 15. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Le Havre. Zuvor schlug das Team in der Vorbereitung Angers mit 3:2 und Nantes mit 1:0 und besiegte außerdem Versailles mit 3:1. Le Mans erzielte in seinen Freundschaftsspielen insgesamt neun Tore und kassierte fünf.

Nizza gegen Le Mans: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im März 2010 statt, als Nizza in der Ligue 1 auswärts bei Le Mans mit 1:0 gewann. In den fünf verzeichneten direkten Duellen hat Nizza mit zwei Siegen gegenüber einem von Le Mans die bessere Bilanz, zwei Partien endeten unentschieden. Seit jenem Duell 2010 sind die Teams in einem Pflichtspiel nicht mehr aufeinandergetroffen.

Nizza gegen Le Mans: Tabellenstand

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Le Mans auf Platz sechs, während Nizza auf Rang zwölf steht.