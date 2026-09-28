So bekommt man Tickets für Niederlande gegen Serbien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Die Niederlande empfangen Serbien am 4. Oktober 2026 im Philips Stadion in Eindhoven zu einem richtungsweisenden Spiel der UEFA Nations League. In diesem spannenden Duell treffen zwei europäische Top-Nationen aufeinander, die wichtige Punkte für die Gruppenwertung holen wollen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch euren Platz im Philips Stadion zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, welche Preisoptionen es gibt und wie ihr eure Buchung noch heute abschließt.

Wann ist der Anstoß von Niederlande gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Niederlande gegen Serbien wird im Philips Stadion in Eindhoven angepfiffen, offizielle Übertragungsinformationen für diese Partie sind derzeit nicht verfügbar.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Philips Stadion

Wo kann man Tickets für Niederlande gegen Serbien kaufen?

Offizielle Eintrittskarten für das Spiel können direkt über das Ticketportal des niederländischen Fußballverbands KNVB erworben werden, das den Primärverkauf für Heimländerspiele der Niederlande abwickelt. Das offizielle KNVB-Portal ist die erste Anlaufstelle, um sich während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind sekundäre Plattformen wieStubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Niederlande gegen Serbien?

Die Standardpreise im offiziellen KNVB-Ticketportal beginnen bei 35 € für allgemeine Plätze hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzplatzkategorie und Sicht im Philips Stadion steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 70 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise von der Marktnachfrage in Echtzeit und dem verfügbaren Angebot abhängen.

Niederlande gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Niederlande und Serbien

Die Niederlande haben von ihren letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft am 30. Juni, das ihr Turnier beendete. Davor besiegten sie im selben Wettbewerb Schweden mit 5:1 und Tunesien mit 3:1 und spielten 2:2 gegen Japan. Die Niederlande erzielten in diesen fünf Partien 12 Tore.

Serbien hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege geholt und drei Niederlagen kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, zudem verlor das Team jeweils mit 0:3 gegen Cabo Verde und Spanien. Die Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, jeweils mit 2:1. Serbien erzielte in dieser Phase acht Tore und kassierte 14.

Niederlande gegen Serbien: Der direkte Vergleich

Das einzige verzeichnete Spiel zwischen diesen Teams endete mit einem 1:0-Sieg der Niederlande gegen Serbien bei der Weltmeisterschaft 2006 am 11. Juni. Dieses einzige Aufeinandertreffen gibt den Niederlanden im Datensatz des direkten Vergleichs eine makellose Bilanz.



