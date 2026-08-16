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So bekommt man Tickets für Newcastle United gegen Liverpool: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für eines der herausragenden Spiele des Auftaktwochenendes der Premier League wissen müsst

Newcastle gegen Liverpool ist immer eines der mit größter Spannung erwarteten Duelle jeder Premier-League-Saison. Zur Freude der Fans beider Klubs und auch der neutralen Zuschauer treffen die Teams am Sonntag, den 23. August, im St James' Park am ersten Spieltag aufeinander. Verpasst nicht die Chance, euch noch heute Tickets zu sichern.

Zusätzliche Brisanz erhält das Spiel dadurch, dass Newcastle und Liverpool neue Trainer an der Seitenlinie haben, nach dem jüngsten überraschenden Abgang von Eddie Howe und der Entlassung von Arne Slot im Mai.

Auch personell hat sich einiges getan: Beide haben bekannte Gesichter wie Mo Salah und Anthony Gordon verloren, während eine Reihe junger Neuzugänge verpflichtet wurde, darunter Bazoumana Touré (Newcastle) und Jérémy Jacquet (Liverpool).

Da beide Teams unbedingt positiv in die neue Saison starten wollen, verspricht dies ein weiteres denkwürdiges Duell zu werden. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Newcastle United gegen Liverpool zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Liverpool statt?

Newcastle United gegen Liverpool wird am Sonntag, den 23. August, um 16:30 Uhr BST im St James' Park in Newcastle angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 1
St James' Park

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Liverpool

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nicht-Mitglieder aus der allgemeinen Öffentlichkeit findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Liverpool?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich sowohl die Rabatthöhen als auch die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Eintrittskarten im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

NEW

NEW - Form

BRC
N4-1
VAL
S1-2
EVE
N3-1
B04
N1-2
STR
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
LIV

LIV - Form

WRE
S1-0
LEE
N2-4
ASM
N2-3
COM
U0-0
COM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Newcastle UnitedUnentschiedenLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
England EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
8Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Team-News & Kader

Newcastle United vs Liverpool Aufstellungen

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Aufstellung
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurA. ElangaA. ElangaY. WissaY. WissaH. BarnesH. BarnesW. OsulaW. OsulaA. BeckerA. BeckerJérémy JacquetJérémy JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Newcastle United

Startelf

Liverpool

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Jaissle
  • A. Iraola
Newcastle United

Verletzungen und Sperren

Liverpool

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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