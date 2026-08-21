Sie waren in dieser Saison noch nicht in der Fußball-Kathedrale St James' Park? Schon sehr bald bietet sich die perfekte Gelegenheit, denn Newcastle United empfängt am Samstag, den 19. September, Hull City zu einem Premier-League-Duell. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets.

Die Newcastle-Fans haben im St James' Park bereits einige packende Thriller erlebt, obwohl die neue Saison gerade erst begonnen hat. Newcastle startete mit einem epischen 2:2 gegen Liverpool in der Liga und setzte sich anschließend im Carabao Cup mit 3:2 gegen West Brom durch, sodass die in Schwarz und Weiß gehüllten Fans glücklich nach Hause gingen.

In der vergangenen Saison feierte Newcastle zuhause Siege mit 2:1 und 4:3 gegen die Aufsteiger Burnley beziehungsweise Leeds. Matthias Jaissle, der im Sommer das Traineramt übernommen hat, wird hoffen, dass Newcastle diese Siegesserie gegen Premier-League-Neuling Hull City fortsetzen kann.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Newcastle United gegen Hull City wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Hull City statt?

Newcastle United gegen Hull City findet am Samstag, den 19. September, im St James' Park (Newcastle) statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 10:00 St James' Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Hull City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Kartenweiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Basisauslosungen für Mitglieder.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader