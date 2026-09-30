Newcastle United trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne auf Aston Villa.

In den vergangenen Spielzeiten waren die Duelle zwischen den beiden Teams von torreichen Partien geprägt, mit im Schnitt mehr als drei Treffern pro Spiel in den letzten sechs Premier-League-Begegnungen. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden fand am 14. Februar 2026 in der vierten Runde des FA Cups statt, als Newcastle im Villa Park einen 3:1-Auswärtssieg holte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Newcastle United gegen Aston Villa wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Newcastle United gegen Aston Villa in der Premier League?

Newcastle United gegen Aston Villa findet am Samstag, den 17. Oktober 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne statt.

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 12:30 St James' Park

Wie kann man Tickets für Newcastle United gegen Aston Villa in der Premier League kaufen?

Um Tickets für ein Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Aston Villa zu kaufen, können Sie je nachdem, ob die Partie im St James' Park (Newcastle) ausgetragen wird, diese offiziellen Hauptwege nutzen:

Direkte offizielle Kaufmöglichkeiten

1. Offizielle Klubmitgliedschaft

Für stark nachgefragte Premier-League-Spiele ist bei beiden Klubs fast immer eine aktive offizielle Mitgliedschaft erforderlich.

Heimfans: Melden Sie sich für eine offizielle Mitgliedschaft bei Newcastle United an (für Spiele im St James' Park). Die Mitgliedschaft verschafft Ihnen Zugang zu Ticketverkaufsphasen und Verlosungen. Auswärtsfans: Auswärtstickets werden über das Ticketportal des Gastvereins vergeben und sind in der Regel Mitgliedern mit hoher Loyalitätsstufe oder Dauerkarteninhabern mit ausreichenden Buchungspunkten vorbehalten.



2. Ticketverlosungen und allgemeine Vorverkaufstermine

Newcastle United (St James' Park): Heimtickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag über ein Verlosungssystem für Mitglieder vergeben. Sollten nach der Verlosungsphase noch Tickets übrig bleiben, gehen diese in den allgemeinen Verkauf oder in ein Wiederverkaufsportal für Mitglieder.

3. Offizielle Hospitality am Spieltag

Wenn reguläre Eintrittskarten ausverkauft sind oder wenn Sie ohne Mitgliedschaft aus dem Ausland anreisen, sind offizielle Executive-/Hospitality-Pakete direkt über die offiziellen Websites beider Klubs verfügbar. Für diese Pakete ist keine reguläre Mitgliedschaft erforderlich.

4. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze gelistet, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Aston Villa?

Die regulären Spieltagsticketpreise für Newcastle United gegen Aston Villa in der Premier League variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert oder Hospitality-/Sekundärmarkttickets kaufen.

1. Offizielle Spieltagstickets zum Nennwert

Newcastle United teilt Heimspiele im St James' Park in Kategorien ein:

Allgemeiner Eintritt für Erwachsene: 49 £ bis 80 £ (je nach Tribünenkategorie, von Level 7 / Familienbereich bis hin zu Sitzplätzen der Kategorie 1).

Ermäßigungen (Senioren ab 65 & junge Erwachsene von 18 bis 21): 34 £ bis 62 £ .

Junioren (unter 18): 21 £ bis 33 £ .

Auswärtsfans: Die Standardregeln der Premier League begrenzen Auswärtstickets für Erwachsene auf 30 £ .

2. Hospitality- und Sekundärmarktoptionen

Da die Nachfrage nach Premier-League-Spielen hoch ist, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu dynamischen, vom Angebot bestimmten Marktpreisen gehandelt:

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Die Preise beginnen für normale Sitzplätze typischerweise bei etwa 75 £ bis 110 £ , wobei die Durchschnittspreise je nach Nachfrage bei rund 280 £ liegen.

Offizielle Hospitality am Spieltag: Premium-Optionen am Spieltag (wie Bar 1892, Platinum Club oder Zugang zu Executive-Lounges) reichen von 105 £ bis 450 £+ pro Person.

Newcastle United gegen Aston Villa in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Newcastle United gegen Aston Villa

Newcastle United hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, zwei Unentschieden geholt und keines verloren. Der jüngste Auftritt war ein knapper 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Millwall am 8. September, nachdem es zuvor in der Premier League am 5. September ein 2:2 beim AFC Bournemouth gegeben hatte. Zuvor schlug Newcastle Tottenham Hotspur auswärts mit 2:0 und spielte 2:2 gegen Liverpool, bei zehn erzielten und sechs kassierten Toren in diesen fünf Partien.

Aston Villas letzte fünf Ergebnisse zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel war ein 3:2-Sieg in der Champions League beim Club Brugge am 8. September, nachdem es zuvor in der Premier League ein torloses Unentschieden beim Hull City gegeben hatte. Davor verlor Villa mit 0:1 gegen Arsenal, mit 0:4 bei Brighton und mit 1:2 gegen Borussia Moenchengladbach in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Emerys Team erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte neun.

Newcastle United gegen Aston Villa: jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 14. Februar 2026 im FA Cup statt, als Newcastle United Aston Villa im Villa Park mit 3:1 besiegte. In den letzten fünf erfassten Spielen zwischen beiden Teams kommt Newcastle auf zwei Siege, Villa ebenfalls auf zwei, dazu ein Unentschieden. Newcastle erzielte in diesem Zeitraum acht Tore, Villa ebenfalls acht. Das jüngste Premier-League-Duell im St James' Park endete im Januar 2026 mit 2:0 für Villa.