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So bekommt man Tickets für Monza gegen Como: Preise für das Serie-A-Spiel, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Como
Italien Serie A

Monza trifft in der Serie A auf Como. So sichert ihr euch Tickets.

Monza empfängt Como am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stadio Brianteo in Monza.

Im jüngsten Ligaduell am 5. April 2025 feierte Como im Stadio Brianteo einen überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen Monza. Die vorherige Begegnung in der Serie A während der Saison 2024–25 endete in Como nach hartem Kampf 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Monza gegen Como wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Serie-A-Spiel Monza gegen Como?

Monza gegen Como findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stadio Brianteo in Monza statt.

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Italien Serie A - Spielwoche 14
Stadio Brianteo

Wie kann man Tickets für Monza gegen Como in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Monza und Como gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über das Ticketportal auf der offiziellen Website des Heimvereins AC Monza kaufen. Das ist der sicherste und direkteste Weg, Tickets zum regulären Preis zu erhalten.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr Eintrittskarten für reguläre Plätze oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Monza gegen Como in der Serie A?

So setzen sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Monza und Como zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Kurve / Hinter den Toren: 25–35 €
  • Distinti / Plätze an den Längsseiten: 45–65 €
  • Tribuna / Haupttribüne: 80–150 € und mehr

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Reguläre Plätze: 60–95 €
  • Premiumplätze / Blick von den Längsseiten: 120–250 € und mehr
  • VIP- / Hospitality-Angebote: ab 300 €

Monza gegen Como in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Monza und Como

Monza geht mit einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der einzige Erfolg in dieser Phase war ein souveräner 4:0-Heimsieg gegen Cagliari. Seitdem hat Monza drei Spiele in Folge verloren. Die Niederlagen gab es gegen Lazio (3:1), Torino (3:2), Napoli (1:4) und zuletzt Bologna (2:1). In diesen fünf Spielen erzielte Monza neun Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Como hat seine vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Dazu zählen Siege in der Serie A gegen Fiorentina, Sassuolo und Torino sowie ein 4:1-Erfolg gegen Manchester United in der Champions League. Zuletzt gewann Como in der Serie A mit 1:0 gegen Venezia. Insgesamt erzielte Como in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

MON

MON - Form

CGL
S4-0
TOR
N3-2
NAP
N1-4
BOL
N2-1
ATA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COM

COM - Form

SAS
S2-0
TOR
S1-3
VEN
S1-0
RCL
S1-9
INT
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Monza gegen Como: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 5. April 2025 statt. Como gewann dabei in der Serie A im Stadio Brianteo mit 1:3. Die vorherige Begegnung im November 2024 in Como endete 1:1. In den vergangenen fünf Pflichtspielduellen gewann Como zweimal und Monza einmal, zwei Partien endeten unentschieden.

Head to Head

MonzaUnentschiedenComo
1
2
2
Italien Serie A
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Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
3
END
Italien Serie A
Como badge
Como
COM
1
Monza badge
Monza
MON
1
END
Italien Serie B
Como badge
Como
COM
2
Monza badge
Monza
MON
0
END
Italien Serie B
Monza badge
Monza
MON
3
Como badge
Como
COM
2
END
Italien Serie C1
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
1
END
6Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
11920259+1629
U
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
119112813+1528
S
N
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
118303110+2127
S
S
S
U
S
4
AC MailandAC MailandMIL
117312313+1024
S
S
N
S
S
5
ComoComoCOM
117221810+823
N
S
S
S
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
N
S
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
115331512+318
U
S
N
S
N
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
S
S
S
S
N
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
S
N
N
N
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
114341814+415
U
N
S
U
N
11
FC TurinFC TurinTOR
114251517-214
U
N
N
S
S
12
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
114251720-314
S
N
U
U
N
13
CFC GenuaCFC GenuaGEN
114161116-513
N
S
S
S
N
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
U
N
N
N
S
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
112361725-89
U
S
U
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
N
S
U
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
N
N
N
N
N
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
N
N
N
N
S
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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