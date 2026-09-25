Monaco trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade Louis II in Monaco auf Toulouse.

Im jüngsten Liga-Duell am 25. April 2026 trennten sich beide Teams nach einem umkämpften Spiel 2:2. Zuvor hatte Monaco im Oktober 2025 im Stade Louis II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Toulouse gefeiert.

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Wann ist der Anstoß von Monaco gegen Toulouse in der Ligue 1?

Monaco gegen Toulouse wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade Louis II in Monaco angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Wie kann man Tickets für Monaco gegen Toulouse in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen AS Monaco und Toulouse zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

Offizielle Ticketstelle von AS Monaco: Der sicherste und direkteste Weg zum Ticketkauf führt über die offizielle Ticketing-Website von AS Monaco oder direkt über die Ticketschalter im Stade Louis II vor dem Spieltag.

Offizielle Ticketstelle des Toulouse FC: Wenn Sie die Gastmannschaft unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock in der Regel über das offizielle Ticketportal des Toulouse FC vertrieben.

Sekundäre Ticketplattformen: Falls Sie nicht direkt über den Klub an Tickets kommen, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Weiterverkaufstickets, die von Fans angeboten werden. Beachten Sie, dass die Preise auf Drittanbieter-Marktplätzen von den Verkäufern festgelegt werden und über oder unter dem offiziellen Nennwert liegen können.

Hospitality-Pakete: Für Premium-Sitzplätze, Zugang zu VIP-Lounges und Catering-Optionen können Hospitality-Tickets direkt über das Corporate-Ticketing-Verkaufsteam von AS Monaco gebucht werden.

Wie viel kosten Tickets für Monaco gegen Toulouse in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Monaco und Toulouse im Stade Louis II variieren in der Regel je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Standard / Allgemeiner Eintritt (Seconde & Pesage): 15 € bis 30 €

Kategorie 2 (Sitzplätze im mittleren Bereich): 35 € bis 50 €

Kategorie 1 (Unterrang / zentrale Sicht): 55 € bis 85 €

Kategorie 1 Premium / Gold: 88 € bis 120 €

VIP- & Hospitality-Pakete: 250 €+

Monaco gegen Toulouse in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Monaco gegen Toulouse

Monaco geht in starker Form in diese Partie und hat die letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1, nachdem zuvor Marseille mit 2:0 besiegt worden war. In diesen fünf Spielen hat Monaco zehn Tore erzielt und vier kassiert und den Siegeslauf sowohl in nationalen als auch in europäischen Partien fortgesetzt.

Toulouse hatte mit Konstanz zu kämpfen und gewann nur eines der letzten fünf Spiele. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Lille in der Ligue 1, zudem verlor das Team im Verlauf der Saison zuvor mit 0:2 gegen Lyon. Dazwischen spielte Toulouse 2:2 gegen Brest, und der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Al-Ain in einem Testspiel der Saisonvorbereitung.

Monaco gegen Toulouse: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 2:2, als Toulouse Monaco am 25. April 2026 in der Ligue 1 empfing. Davor besiegte Monaco Toulouse im Oktober 2025 im Stade Louis II mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Monaco zweimal, Toulouse einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden.