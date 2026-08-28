So bekommt man Tickets für Monaco gegen Lens: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Monaco trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Louis II in Monaco auf Lens.

Im vorherigen torreichen Thriller im Februar 2026 setzte sich Monaco im Stade Bollaert-Delelis auswärts mit einem dramatischen 3:2-Sieg gegen Lens durch. Beide Kader verfügen über eine Vielzahl offensiver Talente, was ein intensives Duell verspricht, während Lens auf fremdem Platz auf Wiedergutmachung aus ist.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Monaco gegen Lens wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Monaco gegen Lens in der Ligue 1?

Monaco gegen Lens findet im Stade Louis II in Monaco statt, der Anstoß ist für dieses Ligue-1-Spiel angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 18. Sept. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Wie kann man Tickets für Monaco gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen AS Monaco und RC Lens im Stade Louis II können über die offiziellen Kanäle der Vereine oder autorisierte sekundäre Ticketmarktplätze gekauft werden:

Offizielle Ticketing-Website von AS Monaco: Der wichtigste und sicherste Ort für den Ticketkauf ist direkt der offizielle Online-Ticketshop von AS Monaco.

Ticketbüro im Stade Louis II: Tickets sind an Spieltagen in Monaco in der Regel an der Stadionkasse erhältlich, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Sekundäre Marktplätze & Aggregatoren: Wenn das offizielle Kontingent ausverkauft ist, sind Tickets auf Ticket-Wiederverkaufsplattformen wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Monaco gegen Lens in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen AS Monaco und RC Lens im Stade Louis II variieren je nach Blockauswahl und Kaufplattform:

Offizielle Vereinstickets (Nennwert): Direkt über die offizielle Ticketplattform von AS Monaco oder die Stadionkasse beginnen reguläre Spieltickets in der Regel bei etwa 15 € bis 25 € für Plätze hinter den Toren (Populaires/Secondes) und liegen zwischen 35 € und 80 €+ für zentrale Plätze auf den Längsseiten (Premières/Honneur).

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei ungefähr 48 € bis 50 € für Plätze in den Einstiegskategorien, während durchschnittliche Sitzplatzoptionen für etwa 110 € bis 115 € verkauft werden.

VIP- & Hospitality-Pakete: Premium- und Hospitality-Erlebnisse beginnen bei ungefähr 110 € bis 130 € pro Person.

Monaco gegen Lens in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Monaco gegen Lens

Monaco hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Der jüngste Auftritt endete am 27. August mit einem 4:1-Sieg gegen Gornik Zabrze in der Qualifikation zur Conference League, außerdem gewann das Team am 23. August in der Ligue 1 mit 1:0 gegen Le Havre. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Coventry City in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, das mit 0:2 verloren ging. Monaco erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Auch Lens hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, bei zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 5:2-Sieg gegen Auxerre in der Ligue 1 am 22. August, außerdem schlug das Team am 16. August Paris Saint-Germain im Super Cup mit 1:0. Zuvor in der Saisonvorbereitung besiegte Lens Villarreal mit 3:1, doch Niederlagen gegen Sunderland und ein torloses Unentschieden gegen Famalicao störten den Aufbau. Lens erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Monaco gegen Lens: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 21. Februar 2026 in der Ligue 1 statt, als Monaco auswärts bei Lens mit 3:2 gewann. Davor empfing Monaco Lens im November 2025 und verlor im Stade Louis II mit 1:4. In den letzten fünf Ligue-1-Spielen zwischen den Klubs hat Lens mit zwei Siegen die stärkere Bilanz, während Monaco zwei Spiele gewann und eine Partie unentschieden endete.