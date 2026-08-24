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So bekommt man Tickets für Marseille gegen Paris FC: Preise in der Ligue 1, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Marseille trifft in der Ligue 1 auf Paris FC. So kannst du dir Tickets sichern

Marseille trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Stade Orange Velodrome in Marseille auf Paris FC.

Vor diesem frühen Duell in der Saison startete Marseille mit einem beeindruckenden 4:0-Heimsieg gegen RC Strasbourg Alsace in die Ligasaison. Paris FC geht derweil auf der Suche nach Schwung in die Partie, nachdem das Team am ersten Spieltag auswärts ein 0:0 bei ES Troyes AC geholt hat.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Marseille gegen Paris FC zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Marseille gegen Paris FC in der Ligue 1?

Marseille trifft im Stade Orange Velodrome auf Paris FC, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3
Stade Orange Velodrome

Wie kann man Tickets für Marseille gegen Paris FC in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Spiel Marseille gegen Paris FC im Stade Orange Vélodrome zu sichern, gibt es diese Möglichkeiten:

  • Offizielles OM-Ticketportal: Geht direkt auf die primäre Ticketplattform von Olympique de Marseille (billetterie.om.fr), um Tickets im freien Verkauf, Hospitality-Pakete oder verifizierte Ticket-Wiederverkäufe von Mitgliedern zu erwerben.
  • Autorisierte Reise- und Ticketanbieter: Autorisierte primäre Partner oder Ticket-Aggregatoren wie StubHub bieten garantierten Zugang zu Tickets mit E-Ticket-Zustellung direkt aufs Handy.
  • Tageskasse am Spieltag: Falls die Tickets nicht im Vorfeld ausverkauft sind, können Last-Minute-Tickets am Spieltag an den Ticketschaltern des Stade Vélodrome gekauft werden.

Wie viel kosten Tickets für Marseille gegen Paris FC in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel Marseille gegen Paris FC im Stade Orange Vélodrome variieren in der Regel je nach Sitzbereich und Plattform:

  • Einstiegs- / günstige Plätze (Virages / obere Ränge): Reguläre Eintrittskarten beginnen in der Regel bei etwa 35 £ bis 50 £.  
  • Plätze der mittleren Kategorie (seitliche / zentrale Tribünen): Sitzplätze auf den Haupttribünen liegen in der Regel zwischen 60 £ und 100 £.  
  • Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsoptionen: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen derzeit Tickets auf Einstiegsniveau ab ungefähr 50 £ bis zu 135 £+ für eine hochwertige seitliche Sicht.  

Marseille gegen Paris FC in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Marseille gegen Paris FC

Marseille geht mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war die 4:0-Gala gegen Strasbourg in der Ligue 1 am 21. August, das einzige Pflichtspielergebnis in diesem Lauf. Davor schlug das Team in der Vorbereitung Athletic Bilbao mit 3:1 und Al-Shahaniya mit 3:0, verlor aber auch mit 1:2 gegen Atletico Madrid. In den fünf Partien erzielte Marseille 13 Tore und kassierte vier.

Die letzten fünf Ergebnisse von Paris FC erzählen eine andere Geschichte. Das jüngste Spiel endete am 22. August in der Ligue 1 mit einem 0:0 gegen Troyes. Davor gab es in der Vorbereitung zwei 2:2-Unentschieden gegen VfB Stuttgart und Como sowie deutliche Niederlagen gegen Mainz 05 (0:4) und Angers (2:3). Paris FC blieb in diesem Fünf-Spiele-Lauf sieglos, erzielte vier Tore und kassierte neun.

OM

OM - Form

SHA
S3-0
ATH
S3-1
ATM
N1-2
STR
S4-0
ASM
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PAR

PAR - Form

VFB
U2-2
M05
N4-0
SCO
N3-2
TRO
U0-0
NCE
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Marseille gegen Paris FC: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 31. Januar 2026 in der Ligue 1 statt, als Paris FC Marseille empfing und die Partie 2:2 endete. Davor besiegte Marseille Paris FC im August 2025 ebenfalls in der Ligue 1 mit 5:2 im Velodrome. In den zwei verzeichneten Duellen weist Marseille die bessere Bilanz auf, mit einem Sieg gegenüber keinem von Paris FC und einem kombinierten Torverhältnis von sieben Treffern für Marseille zu vier für den Gegner.

Head to Head

MarseilleUnentschiedenParis FC
1
1
0
Frankreich Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
END
Frankreich Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Tabellenstand von Marseille gegen Paris FC

In der Ligue 1 liegt Marseille derzeit auf Platz eins, während Paris FC Achter ist.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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