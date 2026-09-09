So bekommt man Tickets für Manchester United gegen Manchester City: Manchester-Derby, September-Spiel, Infos und mehr

Tickets für das Manchester-Derby buchen:

🎟️ Tickets für Manchester United gegen Manchester City: TICKETS BUCHEN

🎟️ Premier-League-Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets für Manchester United gegen Manchester City unter 1.500 €: TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets Unterrang (am Spielfeldrand): TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets Oberrang: TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets hinter dem Tor: TICKETS BUCHEN

🎟️ Heimtickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Auswärtstickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Hospitality-Pakete & Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets für das Old-Trafford-Stadion: TICKETS BUCHEN

🎟️ Alle Tickets für Manchester United gegen Manchester City ansehen: TICKETS BUCHEN

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Manchester City statt?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sonntag, 13. Sep., 16:30 Uhr Manchester United gegen Manchester City Old Trafford Tickets



Old Trafford ist seit 1910 die Heimspielstätte von Manchester United. Mit einer Kapazität von knapp 75.000 Plätzen ist das „Theatre of Dreams“, wie es von den Fans von Manchester United liebevoll genannt wird, das größte Vereinsfußballstadion im Vereinigten Königreich und nach dem Wembley-Stadion das zweitgrößte Fußballstadion insgesamt. Sollte es zu einer weiteren Erweiterung kommen, dürfte diese wahrscheinlich den Anbau eines zweiten Rangs an der South Stand beinhalten, wodurch die Kapazität auf etwa 88.000 steigen würde, obwohl in den vergangenen Jahren auch alternative Vorschläge für ein komplett neues Stadion gemacht wurden.

Neben den Spielen von Manchester United wurde Old Trafford auch für eine Reihe hochkarätiger Fußballereignisse genutzt, darunter FA-Cup-Spiele, zahlreiche Halbfinals, das Finale von 1915 und mehrere Wiederholungsspiele des Endspiels, Länderspiele Englands sowie Partien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 1966, der UEFA Euro 1996 und der UEFA Women’s Euro 2022. Das Stadion war außerdem Austragungsort des rein italienischen Champions-League-Finales 2003, in dem der AC Mailand Juventus im Elfmeterschießen besiegte.

Was ist von Manchester United gegen Manchester City zu erwarten?

Während Manchester-Derbys im Etihad Stadium für die Anhänger von Manchester United in letzter Zeit frustrierend anzuschauen waren, haben die Reds in den jüngsten Duellen mit Peps Mannschaft keineswegs immer die zweite Geige gespielt. City setzte sich durch, als beide Teams im FA-Cup-Finale 2023 aufeinandertrafen, doch Manchester United revanchierte sich nur zwölf Monate später in Wembley, als der 13. Titel in diesem Wettbewerb gewonnen wurde, was den zweiten Pokalerfolg unter Erik ten Hags Amtszeit markierte.

Was die Duelle mit dem Erzrivalen im Old Trafford angeht, werden die Red Devils gute Erinnerungen an das Premier-League-Aufeinandertreffen im Januar 2023 haben. In einer dramatischen Partie, wie eigentlich in allen Manchester-Derbys, brachte Jack Grealish City in der 60. Minute in Führung, ehe die Reds mit zwei Toren binnen vier Minuten durch Bruno Fernandes und Marcus Rashford zurückschlugen.

Nachdem die Reds in ihren vorherigen beiden Premier-League-Heimspielen gegen Man City nicht getroffen hatten, sind sie verzweifelt darum bemüht, für das anstehende Derby ihre Treffsicherheit wiederzufinden. Da Spieler wie Matheus Cunha und Benjamin Sesko seit diesen Partien zum Kader dazugestoßen sind, werden die Utd-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft trifft. Abhängig von internationalen Verpflichtungen könnten die Reds außerdem ihren aktuellen Toptorjäger Bryan Mbeumo zurückhaben, um ihre Optionen in der Offensive weiter zu verstärken.

Wie kann man Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City kaufen?

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Nachfrage nach Tickets für Spiele von Manchester United astronomisch ist, und das wirkt sich auf die Kaufprozesse auf allen Ebenen aus. Manchester United ist nach den meisten Maßstäben der drittmeist unterstützte Klub der Welt hinter Real Madrid und Barcelona. Der Verein hat über 200 Millionen Follower in den sozialen Medien und schätzt, dass er weltweit mehr als 1 Milliarde Fans/Anhänger hat. Hinzu kommt eine gewaltige Zahl an Dauerkarteninhabern, mehr als 50.000 bei jedem Heimspiel, was die Zahl der verbleibenden Spieltickets zusätzlich einschränkt.

In der Regel gehen Tickets für Manchester United fast nie an Nichtmitglieder in den Verkauf. Der freie Verkauf ist sehr selten und oft auf Partien mit geringer Nachfrage beschränkt. Vereinsmitglieder können Heimtickets pro Saison über fünf große und 35 kleinere Verkaufsphasen erwerben.

Diese Ticketfreigaben sind unvorhersehbar, deshalb melden sich Fans häufig für Benachrichtigungen an. Für einige der hochkarätigen Partien, etwa das Manchester-Derby, führt Manchester United für Mitglieder etwa acht Wochen vor dem Anpfiff Losverfahren durch. Anzahlungen sind erforderlich, und die Erfolgsquoten können aufgrund der enormen Nachfrage bei nur 10 % liegen. Zusätzliche Ticketfreigaben für einzelne Spiele folgen dann in den Wochen und Tagen vor der Partie.

Während das offizielle Vereinsportal der sicherste Weg für Anhänger ist, Tickets für Manchester United zu kaufen, könnten diejenigen, die das Manchester-Derby besuchen möchten, sekundäre Wiederverkaufsseiten wie Viagogo in Betracht ziehen, da dies die beste Möglichkeit bieten könnte, Last-Minute-Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City?

Zum ersten Mal in dieser Saison werden Spieltickets im Old Trafford nach der Kategorie der Partie bepreist, womit sich Manchester United den meisten anderen Premier-League-Klubs angleicht.

Es gibt drei Preiskategorien für Premier-League-Spiele, Kategorie A, B und C, sowie eine vierte, Kategorie D, für einige Pokalspiele, die die unterschiedliche Nachfrage nach verschiedenen Partien widerspiegeln. Alle Ermäßigungen für junge und ältere Fans bleiben bestehen.

Die Preise nach Ticketkategorie sind wie folgt:

Kategorie D: 32 £ bis 52 £ (nur Pokalspiele)

Kategorie C: 37 £ bis 60 £ (2 x PL-Spiele)

Kategorie B: 57 £ bis 86 £ (11 x PL-Spiele)

Kategorie A: 59 £ bis 97 £ (6 x PL-Spiele)

(Hinweis: Das Spiel gegen Manchester City wurde erwartungsgemäß als Kategorie A eingestuft)

Auch bei ermäßigten Tickets variiert die Preisgestaltung: Über-65-Jährige und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 34 £ und 65 £, während Unter-18-Jährige im Family Stand schon ab 14 £ dabei sein können oder im 93:20-Bereich bis zu 47 £ zahlen.

Welche Hospitality-Pakete sind für Manchester United gegen Manchester City verfügbar?

Die Hospitality-Pakete von Manchester United sind ebenfalls eine großartige Möglichkeit für Nichtmitglieder, an Matchtickets zu kommen. Sie sind in der Regel langsamer ausverkauft als Tickets auf dem Primär- und Sekundärmarkt und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Optionen begrenzt sind.

Was man mit Hospitality-Paketen von Man Utd bekommt, hängt von der jeweiligen Suite ab. Einige Vorteile gelten jedoch für alle VIP-Tickets im Old Trafford. Dazu gehören:

Gepolsterte Premium-Sitze

Zugang zu exklusiven Lounges

Kostenlose Erfrischungen

Fragerunden mit ehemaligen Stars von Man United

Unterhaltung am Spieltag

Rabatte im Megastore

Verlängerte Öffnungszeiten, beginnend drei Stunden vor Anpfiff

Nachfolgend eine Auswahl der Hospitality-Pakete, die für Spiele von Manchester United im Old Trafford verfügbar sind:

Museum Experience Post-Match (ab 340 £)

Ein Sitzplatz in der Sir Alex Ferguson Stand mit 90 Minuten Zugang zum Manchester United Museum nach dem Spiel, kombiniert mit legerem Dining und einer kostenlosen Bar.

The International (ab 425 £)

Eines der entspanntesten und informellsten Pakete in traditionellem Ambiente im Herzen des Stretford End. Lockeres Dining-Erlebnis mit einer kostenlosen Getränkeauswahl.

Red Cafe (ab 549 £)

Ein beeindruckender Blick von Ihrem Sitzplatz im Old Trafford in der Sir Alex Ferguson Stand, dazu ein Getränkeempfang, ein Drei-Gänge-Menü, Snacks nach dem Spiel sowie kostenloses Bier, Wein und Softdrinks.

Trinity Club (vor dem Spiel ab 425 £, nach dem Spiel ab 299 £)

Ein Sitzplatz in der East Stand, Rang 2, mit warmem und kaltem Buffet sowie inklusiver Bar.

Warwick Suite Executive Box (ab 1250 £)

Ein privater Bereich, der mit unserer luxuriösen Warwick Suite verbunden ist und ein Premium-Buffet, eine vollständig inklusive Bar sowie klassische Pies und nach dem Spiel bietet.