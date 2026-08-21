Am Horizont zeichnet sich ein gewaltiges Premier-League-Duell ab. Das größte Spiel der Saison von Manchester United steigt am Sonntag, den 13. September, wenn der Stadtrivale Manchester City im Old Trafford zu Gast ist.

Dieses Spektakel sollte man nicht verpassen. Sichert euch noch heute eure Plätze, und ihr könnt im Theatre of Dreams sitzen und dieses denkwürdige Ereignis mit eigenen Augen verfolgen.

Während die meisten jüngsten Manchester-Derbys im Etihad Stadium für die Anhänger von Manchester United frustrierend anzusehen waren, hat United gegen den lauten Nachbarn im Old Trafford keineswegs nur die zweite Geige gespielt. Tatsächlich hat Manchester United zwei seiner letzten vier Stadtderbys auf eigenem Platz gewonnen und eines unentschieden gespielt.

Was erwartet uns dieses Mal? GOAL liefert euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Manchester United gegen Manchester City wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Manchester City statt?

Manchester United gegen Manchester City wird im Old Trafford (Manchester) am Sonntag, den 13. September, angepfiffen. Geplanter Anstoß ist um 16.30 Uhr.

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs klassifizieren Partien in Kategorien, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Seitenlinie und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitglieder.

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