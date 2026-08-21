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So bekommt man Tickets für Manchester United gegen Manchester City: Hospitality-Pakete, Premier-League-Preise 2026/27, Spielinfos und mehr

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Du könntest bei einem der herausragenden Spiele der Premier-League-Saison dabei sein

Am Horizont zeichnet sich ein gewaltiges Premier-League-Duell ab. Das größte Spiel der Saison von Manchester United steigt am Sonntag, den 13. September, wenn der Stadtrivale Manchester City im Old Trafford zu Gast ist.

Dieses Spektakel sollte man nicht verpassen. Sichert euch noch heute eure Plätze, und ihr könnt im Theatre of Dreams sitzen und dieses denkwürdige Ereignis mit eigenen Augen verfolgen.

Während die meisten jüngsten Manchester-Derbys im Etihad Stadium für die Anhänger von Manchester United frustrierend anzusehen waren, hat United gegen den lauten Nachbarn im Old Trafford keineswegs nur die zweite Geige gespielt. Tatsächlich hat Manchester United zwei seiner letzten vier Stadtderbys auf eigenem Platz gewonnen und eines unentschieden gespielt.

Was erwartet uns dieses Mal? GOAL liefert euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Manchester United gegen Manchester City wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Manchester City statt?

Manchester United gegen Manchester City wird im Old Trafford (Manchester) am Sonntag, den 13. September, angepfiffen. Geplanter Anstoß ist um 16.30 Uhr.

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Premier League - Spielwoche 4
Old Trafford

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Erleben Sie die Atmosphäre von Old Trafford live. Sichern Sie sich Ihre Manchester United Tickets und verpassen Sie es nicht.

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So kauft ihr Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs klassifizieren Partien in Kategorien, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Seitenlinie und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitglieder.

Form

MUN

MUN - Form

MIL
N2-4
HUL
N2-0
IPS
S5-2
EVE
U2-2
SAB
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MCI

MCI - Form

ARS
N3-0
BOU
S2-1
CRY
S1-4
COV
S1-0
POR
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
England Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Manchester United vs Manchester City Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Manchester City

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Carrick
  • E. Maresca
Manchester United

Verletzungen und Sperren

Manchester City

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg


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