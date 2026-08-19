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Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets
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So bekommt man Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town: Hospitality-Pakete, Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos und mehr

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Es wird eine riesige Saison für Manchester United, und du könntest beim ersten Premier-League-Heimspiel im Old Trafford dabei sein.

Nach ein paar schwierigen Spielzeiten hoffen die Fans von Manchester United, dass ihre Mannschaft nun endlich die Kurve gekriegt hat. Rund um Old Trafford wird vor dem Premier-League-Heimauftakt von Manchester United gegen Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, eine positive Stimmung herrschen, und ihr könnt mit dabei sein, um das Ereignis zu genießen, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Die Interimszeit von Michael Carrick als Trainer erwies sich als derart große Offenbarung, dass die frühere Manchester-United-Legende die Position zwei Tage vor dem Saisonfinale gegen Brighton dauerhaft übertragen bekam, das Manchester United eindrucksvoll mit 3:0 gewann. Nach dem dritten Platz und der damit gesicherten Champions-League-Teilnahme wird Carrick in den kommenden Monaten darauf aus sein, auf allen Ebenen nach Titeln zu greifen.

Einer der Schlüssel für künftige Erfolge von Manchester United ist es, Old Trafford wieder zu der Festung zu machen, die es einmal war. Unter Jose Mourinho blieb Manchester United 2016 und 2017 im berühmten „Theatre of Dreams“ in historisch anmutenden 40 Spielen in Folge ungeschlagen. Wird United den Aufsteiger Ipswich an diesem ikonischen Schauplatz auseinandernehmen?

Lest bei GOAL alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town zu sichern, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Ipswich Town statt?

Manchester United empfängt Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, im Old Trafford (Manchester), Anstoß ist um 16.30 Uhr BST.

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Premier League - Spielwoche 2
Old Trafford

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So könnt ihr Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town in der Premier League kaufen

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Verlosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Höhe der Rabatte und die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

MUN

MUN - Form

ATM
S2-1
PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IPS

IPS - Form

LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
England EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
12Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Team-News & Kader

Manchester United vs Ipswich Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaK. ScherpenK. ScherpenJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaS. LukicS. LukicD. MaedaD. MaedaJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Ipswich

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Carrick
  • G. O'Neil
Manchester United

Verletzungen und Sperren

Ipswich

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg


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