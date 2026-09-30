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So bekommt man Tickets für Manchester City gegen Ipswich Town: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Manchester City trifft in der Premier League auf Ipswich Town. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Manchester City trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester auf Ipswich Town.

Ipswich hatte in der Vergangenheit mehrfach die Oberhand, darunter auch ein denkwürdiges League-Double gegen City in der Saison 2000/01. In den jüngsten Duellen in der höchsten Spielklasse dominierte jedoch Manchester City dieses Aufeinandertreffen und gewann im August 2024 im Etihad Stadium dank eines Hattricks von Erling Haaland mit 4:1.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Manchester City gegen Ipswich Town wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Manchester City gegen Ipswich Town in der Premier League?

Manchester City gegen Ipswich Town findet am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

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Premier League - Spielwoche 7
Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen Ipswich Town in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Ipswich Town zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

1. Offizielle Website von Manchester City

  • Mitgliedschaft erforderlich: Allgemeine Eintrittskarten für Premier-League-Spiele im Etihad Stadium werden fast ausschließlich an offizielle Cityzens Matchday oder Junior Members verkauft. Sie müssen zunächst eine Mitgliedschaft erwerben, bevor Sie Zugang zum Ticketportal erhalten.
  • Ticketfreigaben & Ticketbörse: Spiele sind schnell ausverkauft, doch zusätzliche Tickets werden häufig näher am Spieltag über offizielle Ticketfreigaben oder dadurch verfügbar, dass Inhaber von Dauerkarten ihre Plätze über die offizielle Manchester City Ticket Exchange anbieten.
  • Hospitality-Pakete: Falls allgemeine Eintrittskarten ausverkauft sind, erfordern offizielle Hospitality-Optionen, zu denen Sitzplätze für das Spiel in Kombination mit Essen, Getränken oder Lounge-Zugang gehören, keine reguläre Mitgliedschaft und können direkt über die Website des Klubs gekauft werden.

2. Tickets für Auswärtsfans (Bereich von Ipswich Town)

  • Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketportal des Ipswich Town FC gekauft werden. Diese sind streng auf registrierte Mitglieder von Ipswich Town oder Dauerkarteninhaber auf Grundlage von Loyalitätspunkten beschränkt.

3. Autorisierte sekundäre Ticketplattformen

  • Falls offizielle allgemeine Tickets nicht verfügbar sind, bieten sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsangebote für allgemeine Eintrittskarten und Hospitality-Sitzplätze an. Die Preise auf sekundären Plattformen können je nach Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Ipswich Town in der Premier League?

Die offiziellen Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Manchester City gegen Ipswich Town variieren je nach Sitzplatzkategorie, Block und Altersgruppe.

1. Offizielle Heimtickets (Bereich von Manchester City)

Allgemeine Eintrittskarten im Etihad Stadium sind nach Kategorie und Ermäßigung gestaffelt:

  • Erwachsene: £30 bis £60
  • Senioren (über 65) / junge Erwachsene (18–21) / Fans mit Behinderung: £22,50 bis £45
  • Junioren (unter 18): £10 bis £30

2. Offizielle Tickets für Auswärtsfans (Bereich von Ipswich Town)

  • Gedeckelter Preis für Erwachsene:£30 (Nach den Regularien der Premier League sind alle Auswärtstickets für Erwachsene in allen Stadien auf maximal £30 gedeckelt)
  • Ermäßigungen & Junioren: £14 bis £25

3. Hospitality-Pakete

  • Offizielle City-Hospitality: Reicht von £130 bis £450+ pro Person, abhängig von der Lounge, dem inbegriffenen Essen/Getränken und der Lage der Sitzplätze.

4. Wiederverkauf & Plattformen auf dem Sekundärmarkt

  • Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub gilt keine Preisbindung an den Nennwert, und die Ticketpreise beginnen typischerweise bei etwa £50 bis £110+ pro Ticket, abhängig von Verfügbarkeit und Sitzplatzlage.

Manchester City gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Manchester City gegen Ipswich Town

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es gegen Arsenal im Community Shield. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:0-Sieg gegen Porto in der Champions League, zudem gelang in diesem Lauf ein 4:1-Erfolg gegen Crystal Palace in der Premier League. City erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer, vor dieser Partie gab es wettbewerbsübergreifend drei Siege in Folge.

Ipswich Town hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Der jüngste Auftritt in der Premier League endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Liverpool, zuvor setzte es eine 2:5-Pleite gegen Manchester United. Der einzige Ligasieg in dieser Phase gelang gegen Sunderland. In fünf Spielen erzielte Ipswich acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer, was eine Abwehr widerspiegelt, der es an Konstanz mangelte.

MCI

MCI - Form

COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
SUN
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
IPS

IPS - Form

MUN
N5-2
LIV
N0-2
CRY
S2-3
ARS
N2-4
EVE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester City gegen Ipswich Town: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams war ein Premier-League-Spiel im Januar 2025, das Manchester City mit 6:0 in der Portman Road gewann. Davor besiegte City Ipswich im August 2024 im Etihad Stadium mit 4:1. In den letzten fünf erfassten Duellen in allen Wettbewerben hat City viermal gewonnen und Ipswich einmal, wobei der einzige Sieg von Ipswich in einem Carabao-Cup-Spiel im Dezember 2000 gelang.

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenIpswich
3
0
2
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
6
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
England FA Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
England EFL Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
16Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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