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So bekommt man Tickets für Manchester City gegen AEK Athen: Preise für die Champions League, Informationen zum Spiel, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Manchester City trifft in der Champions League auf AEK Athen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Manchester City trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester auf AEK Athen.

City geht nach einem 2:0-Auftaktsieg auswärts beim FC Porto in den Wettbewerb. AEK Athen qualifizierte sich für die Ligaphase, nachdem das Team in den Playoffs Levski Sofia mit 4:0 nach Hin- und Rückspiel besiegt hatte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Manchester City gegen AEK Athen zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League?

Manchester City gegen AEK Athen wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen am 20. Oktober 2026 im Etihad Stadium zu kaufen, folgen Sie diesen Kaufmöglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal von Manchester City

  • Gehen Sie auf die offizielle Website von Manchester City zum Bereich Ticketing und Hospitality.

2. Auswärtskontingent (AEK-Athen-Fans)

  • Fans, die im Gästebereich sitzen möchten, müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketbüro von AEK Athen oder das Auswärtskartenprogramm erwerben, da Auswärtstickets nicht vom Heimklub verkauft werden.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League?

Die Ticketpreise für Manchester City gegen AEK Athen in der UEFA Champions League variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufstufe:

1. Reguläre Tickets (Erwachsene)

  • Standardtickets für Erwachsene liegen in der Regel zwischen 45 € und 95 €, abhängig von der Platzkategorie und Sicht (hinter den Toren oder an der Längsseite).

2. Ermäßigte Tickets / Junior-Tickets

  • Ermäßigte Tickets für Senioren, junge Erwachsene und Junioren liegen in der Regel zwischen 25 € und 50 €.

3. Bereich für Auswärtsfans (AEK Athen)

  • Tickets für Gästefans sind für Auswärtsanhänger gemäß den UEFA-Regularien auf maximal 70 € begrenzt.

4. Hospitality am Spieltag

  • Offizielle VIP-Pakete und Hospitality-Lounge-Optionen beginnen bei etwa 180 € und können je nach Verpflegungsniveau und Sitzplatzlage mehr als 450 €+ betragen.

Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Manchester City gegen AEK Athen

Manchester City hat die vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, der Champions League und dem Carabao Cup eingefahren. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0 gegen Norwich City im Carabao Cup am 17. September, außerdem gewann das Team in diesem Lauf mit 1:0 gegen Manchester United in der Premier League und mit 2:0 gegen den FC Porto in der Champions League. City erzielte in diesen fünf Partien 12 Tore und kassierte zwei Gegentreffer, zudem blieb das Team zweimal ohne Gegentor.

AEK Athen hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben vier Siege und ein Unentschieden geholt. Der jüngste Auftritt endete mit einem 8:1-Pokalsieg gegen Panserraikos FC, außerdem gewann das Team in der Champions League mit 1:0 gegen LASK und fegte Aris Thessaloniki in der Super League mit 5:0 vom Platz. Die einzigen verlorenen Punkte gab es bei einem 1:1 gegen Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Form

COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
SUN
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
AEK

AEK - Form

ARI
S5-0
LAS
S1-0
ATT
U1-1
PAF
S8-1
VOL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
17/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester City gegen AEK Athen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese Partie liegen derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Manchester City und AEK Athen vor.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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