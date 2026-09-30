Manchester City trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester auf AEK Athen.

City geht nach einem 2:0-Auftaktsieg auswärts beim FC Porto in den Wettbewerb. AEK Athen qualifizierte sich für die Ligaphase, nachdem das Team in den Playoffs Levski Sofia mit 4:0 nach Hin- und Rückspiel besiegt hatte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Manchester City gegen AEK Athen zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League?

Manchester City gegen AEK Athen wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen am 20. Oktober 2026 im Etihad Stadium zu kaufen, folgen Sie diesen Kaufmöglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal von Manchester City

Gehen Sie auf die offizielle Website von Manchester City zum Bereich Ticketing und Hospitality.

2. Auswärtskontingent (AEK-Athen-Fans)

Fans, die im Gästebereich sitzen möchten, müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketbüro von AEK Athen oder das Auswärtskartenprogramm erwerben, da Auswärtstickets nicht vom Heimklub verkauft werden.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League?

Die Ticketpreise für Manchester City gegen AEK Athen in der UEFA Champions League variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufstufe:

1. Reguläre Tickets (Erwachsene)

Standardtickets für Erwachsene liegen in der Regel zwischen 45 € und 95 € , abhängig von der Platzkategorie und Sicht (hinter den Toren oder an der Längsseite).

2. Ermäßigte Tickets / Junior-Tickets

Ermäßigte Tickets für Senioren, junge Erwachsene und Junioren liegen in der Regel zwischen 25 € und 50 € .

3. Bereich für Auswärtsfans (AEK Athen)

Tickets für Gästefans sind für Auswärtsanhänger gemäß den UEFA-Regularien auf maximal 70 € begrenzt.

4. Hospitality am Spieltag

Offizielle VIP-Pakete und Hospitality-Lounge-Optionen beginnen bei etwa 180 € und können je nach Verpflegungsniveau und Sitzplatzlage mehr als 450 €+ betragen.

Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Manchester City gegen AEK Athen

Manchester City hat die vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, der Champions League und dem Carabao Cup eingefahren. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0 gegen Norwich City im Carabao Cup am 17. September, außerdem gewann das Team in diesem Lauf mit 1:0 gegen Manchester United in der Premier League und mit 2:0 gegen den FC Porto in der Champions League. City erzielte in diesen fünf Partien 12 Tore und kassierte zwei Gegentreffer, zudem blieb das Team zweimal ohne Gegentor.

AEK Athen hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben vier Siege und ein Unentschieden geholt. Der jüngste Auftritt endete mit einem 8:1-Pokalsieg gegen Panserraikos FC, außerdem gewann das Team in der Champions League mit 1:0 gegen LASK und fegte Aris Thessaloniki in der Super League mit 5:0 vom Platz. Die einzigen verlorenen Punkte gab es bei einem 1:1 gegen Asteras Tripolis.

Manchester City gegen AEK Athen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese Partie liegen derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Manchester City und AEK Athen vor.