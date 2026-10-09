Málaga trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga auf Real Sociedad.

In insgesamt 16 LaLiga-Duellen zwischen den beiden Teams hat Real Sociedad mit sechs Siegen knapp die Nase vorn, Málaga kommt auf fünf Erfolge, dazu gab es fünf Unentschieden. Málaga CF geht mit dem Ziel in die Partie, eine schwierige Formphase zu beenden, nachdem das Team in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden geholt hat und zudem zwei Niederlagen hinnehmen musste.

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Wann ist der Anstoß bei Málaga gegen Real Sociedad in der LaLiga?

Málaga gegen Real Sociedad wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 9 18. Okt. 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Málaga gegen Real Sociedad in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Málaga CF gegen Real Sociedad im Estadio La Rosaleda zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal von Málaga CF

Kaufen Sie Tickets direkt online über das offizielle Ticketportal von Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) oder direkt an der Ticketkasse des Estadio La Rosaleda in Málaga.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, werden Tickets häufig auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub angeboten. Die Preise auf sekundären Plattformen schwanken je nach Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Real Sociedad in der LaLiga?

Die Ticketpreise für Málaga CF gegen Real Sociedad variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

1. Offizielle Kasse von Málaga CF (Nennwert)

Hinter den Toren (Fondo & Gol): 35 € bis 70 €

Seitentribüne (Preferencia): 40 € bis 105 €

Haupttribüne (Tribuna): 45 € bis 120 €

VIP- & Executive-Logen (Palcos):90 € bis 180 €

2. Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind oder die Nachfrage näher am Spieltag steigt, liegen die Wiederverkaufspreise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHubin der Regel zwischen 100 € und 525 €+, abhängig von der Nähe zum Spielfeld und der Nachfrage.

Málaga gegen Real Sociedad in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Málaga und Real Sociedad

Málaga geht mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf LaLiga-Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Villarreal am 17. September, außerdem setzte es zuvor eine 0:4-Niederlage gegen Real Madrid. Die beiden Unentschieden gegen Celta Vigo und Deportivo de A Coruna waren die positivsten Ergebnisse in der jüngeren Vergangenheit. In diesen fünf Spielen erzielte Málaga drei Tore und kassierte acht.

Real Sociedad holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Heimniederlage in der Europa League gegen Bournemouth, zuvor verlor das Team in der LaLiga mit 0:3 gegen Atletico Madrid. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:2-Auswärtssieg bei Elche. Real Sociedad erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Málaga gegen Real Sociedad: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 7. Januar 2024 in der Copa del Rey statt, als Real Sociedad auswärts in Málaga mit 1:0 gewann. Ein Blick auf die vergangenen fünf erfassten Duelle zeigt zwei Siege für Málaga und zwei für Real Sociedad, dazu ein Unentschieden. In der LaLiga sind die Teams seit dem 22. April 2018 nicht mehr aufeinandergetroffen, damals gewann Málaga zu Hause mit 2:0.