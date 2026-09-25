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So bekommt man Tickets für Malaga gegen Espanyol: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Malaga trifft in LaLiga auf Espanyol. So könnt ihr euch Tickets sichern

Málaga trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga auf Espanyol.

Das jüngste offizielle Pflichtspiel zwischen den beiden Teams fand im Mai 2021 in der Segunda División statt, als Espanyol zu Hause einen souveränen 3:0-Sieg einfuhr. In der Gesamtbilanz ihrer direkten Duelle in der LaLiga liegt Espanyol mit 13 Siegen vorne, verglichen mit 8 Erfolgen von Málaga, bei zudem 5 Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über Tickets für Málaga gegen Espanyol wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Málaga gegen Espanyol in der LaLiga?

Málaga gegen Espanyol findet am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga statt.

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La Liga - Spielwoche 8
Estadio La Rosaleda

Wie kauft man Tickets für Málaga gegen Espanyol in der LaLiga?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF vs. RCD Espanyol im Estadio La Rosaleda zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:

Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielles Ticketportal: Besuchen Sie online das offizielle Ticketportal von Málaga CF. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag.
  • Ticketbüro im Estadio La Rosaleda (Taquillas): Sie können Tickets direkt an der Stadionkasse in Málaga kaufen. Das Ticketbüro ist üblicherweise an Werktagen während der Geschäftszeiten im Vorfeld der Partie und am Spieltag bis zum Anstoß geöffnet, sofern noch Karten verfügbar sind.
  • Vereinsmitgliedschaft (Malaguista): Offizielle Mitglieder von Málaga CF erhalten bevorzugten Zugang zum Ticketverkauf, bevor dieser für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird, sowie Ermäßigungen auf die Ticketpreise.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Espanyol in der LaLiga?

Die Ticketpreise für Málaga CF vs. RCD Espanyol im Estadio La Rosaleda hängen vom Kaufkanal und der Sitzplatzkategorie ab:

Offizieller Direktkauf (Málaga-CF-Kasse & offizielle Website)

  • Tickets für die breite Öffentlichkeit: Reguläre Einzeltickets beginnen für Standardplätze hinter den Toren (Fondo / Gol) in der Regel bei 30 bis 60 €.
  • Mittlere Kategorie & Premium-Sitze: Bevorzugte Plätze an den Seitenlinien (Preferencia und Tribuna) liegen typischerweise zwischen 70 und 120 €, abhängig von der Nähe zum Spielfeld.
  • VIP- & Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen beginnen in der Regel bei rund 150 bis 250 €+.

Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn Sie wegen der hohen Nachfrage über Wiederverkaufs- oder sekundäre Ticketplattformen wie StubHub kaufen, sollten Sie damit rechnen, dass die Ticketpreise die Marktnachfrage widerspiegeln:

  • Startpreis im Wiederverkauf: Sekundäre Optionen beginnen typischerweise bei etwa 110 bis 130 €.
  • Kategorie 1 & Premium-Seitenlinienplätze im Wiederverkauf: Zentrale Sichtplätze oder Tribuna-Sitzplätze auf Wiederverkaufsplattformen liegen in der Regel zwischen 200 und 450 €+.

Málaga gegen Espanyol in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Málaga und Espanyol

Málaga hat aus den vergangenen vier LaLiga-Spielen zwei Punkte geholt, mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete 0:0 gegen Levante, während ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna zuvor in dieser Phase zeigte, dass das Team gegen bestimmte Gegner mithalten kann. Der schwerste Rückschlag war eine 0:4-Niederlage gegen Real Madrid, zudem verlor Málaga auch mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In diesen vier Ligaspielen erzielte Málaga zwei Tore und kassierte sieben.

Espanyol hat in den vergangenen vier LaLiga-Partien einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 in Sevilla, und die beste Leistung in dieser Phase war ein 3:0-Sieg über Levante. In den beiden anderen Spielen verlor Espanyol mit 1:2 gegen Real Madrid und mit 1:2 gegen Real Sociedad. In diesen vier Ligaspielen erzielte Espanyol sechs Tore und kassierte sechs.

MAL

MAL - Form

RMA
N4-0
LEV
U0-0
CEL
U1-1
VIL
N1-3
GET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
2/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ESP

ESP - Form

RSO
N2-1
SEV
U1-1
OSA
S0-2
RAY
N2-1
ELC
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Málaga gegen Espanyol: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Mai 2021 statt, als Espanyol Málaga in der Segunda Division mit 3:0 besiegte. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle, hat Espanyol vier gewonnen und Málaga keines, wobei in diesem Datensatz ein Ergebnis nicht als Sieg für eine der beiden Seiten erfasst ist. Espanyol war in diesem Duell die dominante Kraft, gewann beide Begegnungen in der Segunda Division und drei der letzten drei LaLiga-Duelle zwischen den Klubs.

Head to Head

MalagaUnentschiedenEspanyol
0
0
5
Spanien LaLiga 2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
Spanien LaLiga 2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
Malaga badge
Malaga
MAL
1
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
END
1Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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