Mainz 05 empfängt Werder Bremen am Samstag, 24. Oktober 2026, in der MEWA Arena in Mainz.

Im bislang letzten Ligaduell im März 2026 gewann Mainz durch Tore von Paul Nebel und Lee Jae-sung auswärts im Weserstadion mit 2:0. Trotz dieser jüngsten Niederlage hat Werder Bremen im direkten Vergleich der vergangenen Spiele die Nase vorn: Werder gewann vier der letzten sechs Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften.

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Wann beginnt das Bundesligaspiel Mainz 05 gegen Werder Bremen?

Das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen beginnt am Samstag, 24. Oktober 2026, in der MEWA Arena in Mainz.

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Mainz 05 gegen Werder Bremen kaufen?

Das sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für das Bundesligaspiel Mainz 05 gegen Werder Bremen zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop von Mainz 05: Der direkte Kauf über das offizielle Online-Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 ist der wichtigste und sicherste Weg, Heimtickets zu erwerben. In der Regel gehen die Karten zunächst an Vereinsmitglieder, bevor der freie Verkauf beginnt.

Offizielles Gästekontingent von Werder Bremen: Fans der Gastmannschaft können Tickets für den Gästebereich über das offizielle Ticketportal des SV Werder Bremen kaufen. Üblicherweise haben Vereinsmitglieder und Fanclubs Vorrang.

Stadionkassen der MEWA Arena: Falls die Partie nicht im Vorverkauf ausverkauft ist, können Restkarten am Spieltag direkt an den Stadionkassen in Mainz gekauft werden.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Mainz 05 gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Spiel Mainz 05 gegen Werder Bremen in der MEWA Arena hängen davon ab, ob Ihr Karten zum offiziellen Preis über die Vereine oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Ticketpreise (Vereinsportal)

Stehplatz: 14 – 22 €

Reguläre Sitzplatzkategorien: 27 – 55 €

Kategorie 1 & zentrale Sitzplätze in bester Lage: 58 – 76 €

VIP- & Hospitality-Pakete: 150 – 300 € und mehr

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Sitzplätze im Weiterverkauf: 45 – 60 €

Durchschnittliche Sitzplätze & Plätze mit Blick auf die Spielfeldmitte: 75 – 160 €

VIP- & Hospitality-Tickets im Weiterverkauf: 250 – 1.000 € und mehr

Mainz 05 gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Mainz 05 gegen Werder Bremen: Die Form

Mainz kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft 18 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gewann Mainz in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach mit 4:3. Das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 9:0-Sieg im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow. Die einzige Niederlage gab es mit 1:3 bei Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Dabei erzielte Werder zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt gelang ein 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen Augsburg, nachdem die Partie gegen den FC Köln 1:1 geendet hatte. Der Tiefpunkt dieser jüngsten Serie war eine 1:4-Niederlage in Freiburg am ersten Bundesliga-Wochenende.

Mainz 05 gegen Werder Bremen: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Mannschaften trafen zuletzt am 15. März 2026 in der Bundesliga aufeinander. Mainz gewann auswärts bei Werder Bremen mit 2:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Werder Bremen drei und Mainz eines; eine Partie endete unentschieden. Der Mainzer Sieg im jüngsten Aufeinandertreffen zeigt allerdings, dass die Mannschaft diesen Trend wenden kann. In den fünf Spielen fielen insgesamt elf Tore.