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So bekommt man Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Mainz 05 trifft in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Mainz 05 trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der MEWA Arena in Mainz auf Eintracht Frankfurt.

Beide Klubs gehen mit dem Ziel in die Partie, sich früh Momentum zu verschaffen: Eintracht Frankfurt will seine europäischen Ambitionen untermauern, während Mainz 05 eine starke Präsenz in der oberen Tabellenhälfte festigen möchte. Die Gesamtbilanz im direkten Duell ist weiterhin äußerst eng, wobei Frankfurt mit 12 Siegen gegenüber 11 Erfolgen von Mainz bei 9 Unentschieden knapp vorne liegt.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wird in der MEWA Arena in Mainz angepfiffen, wobei die Partie Teil des Bundesliga-Auftaktspieltags der Saison 2026/27 ist.

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Bundesliga - Spielwoche 3
MEWA Arena

Wie kann man Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga kaufen?

Kaufen Sie Tickets für das Bundesliga-Spiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt am 12. September 2026 über diese Hauptoptionen:

  • Offizieller Ticketshop des Klubs: Der sicherste und direkteste Weg führt über den offiziellen Mainz-05-Online-Ticketshop (mainz05.de), da Mainz das Spiel in der MEWA Arena austrägt. Tickets gehen in der Regel zunächst an Vereinsmitglieder in den Verkauf, bevor sie für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden.
  • Offizielle Wiederverkaufsplattform von Mainz 05: Mainz 05 betreibt auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze für einzelne Spiele sicher zum Nennwert weiterverkaufen.
  • Auswärtsblock von Eintracht Frankfurt: Wenn Sie Eintracht Frankfurt unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsbereich direkt über die offizielle Klub-Website und das Mitgliederportal von Eintracht Frankfurt vertrieben.

Wie viel kosten Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der MEWA Arena liegen je nach Kategorie und Sitzbereich ungefähr zwischen 12 £ und 65 £:

  • Stehplatztribüne: ca. 12 £ bis 19 £ (14 € bis 22 €)
  • Sitzplätze der Standardkategorien: ca. 23 £ bis 47 £ (27 € bis 55 €)
  • Kategorie-1- und zentrale Premium-Sitzplätze: ca. 50 £ bis 65 £ (58 € bis 76 €)

Beim Kauf über sekundäre Ticketmarktplätze oder Wiederverkaufsaggregatoren wie StubHub sollten Sie aufgrund der hohen Nachfrage für das Derby mit dynamischen Preisen auf dem Zweitmarkt rechnen:

  • Wiederverkaufsplätze auf Einstiegsniveau: ca. 43 £ bis 55 £
  • Durchschnittliche Plätze & Sicht von der Mittellinie: ca. 70 £ bis 150 £
  • VIP- & Hospitality-Pakete: 170 £+

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Form

Mainz 05 geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem 9:0-Sieg gegen den VfB Krieschow im DFB-Pokal, zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 2:1 gegen den AFC Bournemouth und mit 4:0 gegen Paris FC. Die einzigen Punktverluste in diesem Lauf gab es bei einem 3:3 gegen Udinese. Mainz erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur vier, eine Bilanz, die für eine geschlossene und produktive Offensive spricht.

Die Bilanz von Eintracht Frankfurt aus den letzten fünf Spielen weist vier Siege und eine Niederlage auf. Der Auftakt im DFB-Pokal gegen den SC St. Toenis endete 11:0, zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 5:1 gegen den FSV Frankfurt und mit 2:0 gegen Hull City. Der deutliche Makel in diesem Lauf war die 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das die Sommergeschichte des Klubs dominierte. Frankfurt erzielte in diesen fünf Partien 19 Tore, kassierte aber 12, wobei der Großteil dieser Gegentore auf die Niederlage gegen Brentford entfiel.

M05

M05 - Form

PAR
S4-0
BOU
S2-1
KRI
S0-9
SCP
U0-0
HSV
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
20/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SGE

SGE - Form

FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
FCA
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
20/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 22. März 2026 statt, als Mainz 05 Eintracht Frankfurt in der Bundesliga in der MEWA Arena mit 2:1 besiegte. Davor gewann Frankfurt im November 2025 zu Hause mit 1:0. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben kommt Mainz auf zwei Siege, Frankfurt ebenfalls auf zwei, dazu ein Unentschieden, und die Teams teilten in durchweg eng umkämpften Spielen die Punkte.

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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