Mainz 05 empfängt Bayern München am Samstag, 7. November 2026, in der MEWA Arena in Mainz.

Das letzte Aufeinandertreffen im April 2026 war ein echter Krimi: Bayern München setzte sich in Mainz knapp mit 4:3 durch. Auch die jüngsten Duelle der beiden Mannschaften waren meist torreich, mit einem Schnitt von deutlich mehr als drei Treffern pro Spiel.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Mainz 05 gegen Bayern München wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Bayern München?

Das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Bayern München wird am Samstag, 7. November 2026, in der MEWA Arena in Mainz angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Bayern München kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Bundesligaspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München in der MEWA Arena gibt es mehrere gängige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkteste Weg zu Tickets zum Originalpreis führt über die offiziellen Websites des 1. FSV Mainz 05 oder des FC Bayern München. Üblicherweise beginnt der Vorverkauf zunächst exklusiv für Mitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Bayern München?

Hier finden Sie eine Übersicht der Ticketpreise für das bevorstehende Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Bayern München über offizielle Kanäle und auf dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten und Sitzplätze: Kosten üblicherweise zwischen 20 und 80 € , abhängig von Preiskategorie, Tribüne (etwa Haupt-, Ost-, West- oder Südtribüne) und Gegnerkategorie.

Kosten üblicherweise zwischen , abhängig von Preiskategorie, Tribüne (etwa Haupt-, Ost-, West- oder Südtribüne) und Gegnerkategorie. Stehplätze: Kosten für Vereinsmitglieder im ersten Verkaufszeitraum normalerweise etwa 15 bis 20 € .

Kosten für Vereinsmitglieder im ersten Verkaufszeitraum normalerweise etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen beim direkten Kauf über das Hospitality-Angebot des Vereins in der Regel bei 200 bis über 400 € (je nach Verfügbarkeit).

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze und günstigere Bereiche: Beginnen je nach Nachfrage bei etwa 100 bis 200 € .

Beginnen je nach Nachfrage bei etwa . Reguläre Sitzplatzkategorien (Kategorie 1 bis Kategorie 3): Kosten zwischen 200 und über 600 € .

Kosten zwischen . Premium-Sitzplätze und Plätze an den Längsseiten (Westtribüne / Osttribüne): Werden häufig für 600 bis über 1.500 € angeboten.

Werden häufig für angeboten. VIP-Hospitality-Tickets: Hochpreisige Weiterverkaufs- und Hospitality-Pakete können zwischen 1.100 und über 2.300 € kosten.

Mainz 05 gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Mainz 05 gegen Bayern München: Die Form

Mainz geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zu dieser Bilanz gehören allerdings auch eine 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt und ein torloses Remis gegen Paderborn. Zuletzt gewann Mainz ein Freundschaftsspiel bei Waldhof Mannheim mit 0:3. Das beste Pflichtspielergebnis in diesem Zeitraum war ein 0:5-Auswärtssieg beim Hamburger SV. In den fünf Partien erzielte Fischers Mannschaft zwölf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bei Bayern sieht die Bilanz der letzten fünf Spiele anders aus. Kompanys Mannschaft gewann viermal und spielte einmal unentschieden. Bei ihren Siegen erzielte sie 17 Tore und kassierte keinen Gegentreffer. Das herausragende Ergebnis ist das 7:0 gegen Union Berlin. Ein 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodø/Glimt unterstreicht zudem, dass die Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv überzeugt. Die einzigen Punkte ließ sie beim 0:0 auf Schalke liegen.

Mainz 05 gegen Bayern München: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im April 2026 in der MEWA Arena mit einem 3:4-Sieg für Bayern. Das Ergebnis zeigte, wie eng die Duelle inzwischen geworden sind. Von den letzten fünf Begegnungen gewann Bayern drei und Mainz eine, hinzu kam ein Unentschieden. Mainz feierte im Dezember 2024 allerdings einen 2:1-Heimsieg und erreichte in der darauffolgenden Saison in der Allianz Arena ein 2:2 gegen Bayern. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 15 Tore und kassierte acht Gegentreffer.