So bekommt man Tickets für Lyon gegen Rennes: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Lyon trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Groupama Stadium in Lyon auf Rennes.

Im jüngsten Duell im Mai 2026 feierte Lyon auf heimischem Boden einen torreichen 4:2-Sieg gegen Rennes. Stade Rennais will auswärts den Spieß umdrehen und sich in einer historisch sehr umkämpften Rivalität die Vorherrschaft zurückholen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Lyon gegen Rennes wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lyon gegen Rennes in der Ligue 1?

Lyon gegen Rennes findet im Groupama Stadium in Lyon statt, der Anstoß ist wie in den untenstehenden Spieldetails bestätigt angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Rennes in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Rennes können über mehrere primäre Wege gekauft werden:

Offizielles Ticketportal von Olympique Lyonnais: Der sicherste Weg, Tickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über die offizielle Ticket-Website von OL (billetterie.olvallee.fr oder ol.fr).

Kasse im Groupama Stadium: Tickets können persönlich an den Ticketschaltern im Groupama Stadium in Décines-Charpieu, Lyon, an spielfreien Tagen oder vor dem Anpfiff gekauft werden, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Offizielle Reise- und Hospitality-Partner: Autorisierte Sportreise-Partner wie P1 Travel bieten offizielle Spieltagstickets zusammen mit VIP-Hospitality-Paketen an.

Sekundäre Ticket-Marktplätze: Ticket-Aggregator-Plattformen wie Ticombo listen auf dem Zweitmarkt reguläre Eintrittskarten und VIP-Tickets von Wiederverkäufern.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Rennes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Lyon gegen Stade Rennais im Groupama Stadium am Samstag, den 19. September 2026, variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufort:

Offizielle Tickets zum Nennwert: Reguläre Eintrittskarten direkt von Olympique Lyonnais liegen für Standardplätze hinter dem Tor oder auf den oberen Rängen ungefähr zwischen 15 € und 30 € . Sitzplätze auf der Längsseite im mittleren Preissegment kosten in der Regel zwischen 35 € und 75 € .

Wiederverkauf und sekundäre Marktplätze: Auf Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo beginnen die Preise für einfache Plätze typischerweise bei etwa 18 € bis 33 € . Auf den Zweitmärkten insgesamt liegt der Durchschnitt für reguläre Sitzplätze je nach Sicht und Nachfrage zwischen 95 € und 135 € .

Hospitality- und VIP-Pakete: Premium-Spieltagsoptionen und offizielle Reise-Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei etwa 160 € bis 250 €+ pro Ticket.

Lyon gegen Rennes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lyon gegen Rennes

Lyon hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 26. August mit einer 1:2-Niederlage gegen Fenerbahce im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League, womit die Europapokalsaison beendet war. Zuvor besiegte Lyon Toulouse in der Ligue 1 mit 2:0 und trennte sich im Hinspiel mit 1:1 von Fenerbahce. Das beste Resultat in diesem Lauf war ein 3:0-Sieg gegen Sparta Prague, allerdings gab es in einer früheren Qualifikationspartie auch eine 1:2-Niederlage gegen Sparta Prague. Lyon erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Rennes ist in den vergangenen fünf Spielen sieglos geblieben und verbuchte ein Unentschieden sowie vier Niederlagen. Das jüngste Pflichtspielergebnis war am 23. August ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1, nachdem Rennes in diesem Spiel bereits 2:0 geführt hatte, dann aber in der zweiten Halbzeit noch zwei Treffer kassierte. In der Vorbereitung gab es Niederlagen gegen Brentford (2:4), Sunderland (1:2) und Brentford Academy (1:2) sowie ein 3:3 gegen Galatasaray. Rennes erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf.

Lyon gegen Rennes: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 3. Mai 2026 statt, als Lyon Rennes im Groupama Stadium in der Ligue 1 mit 4:2 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Lyon klar die Nase vorn und gewann dreimal, Rennes zweimal. Lyon erzielte in diesen Begegnungen 14 Tore, Rennes dagegen neun. Das Duell in Rennes im September 2025 endete mit 3:1 für die Gastgeber, und auch ein früheres Spiel im August 2024 ging mit 3:0 an Rennes.