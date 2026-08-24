So bekommt man Tickets für Lyon gegen Auxerre: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Lyon trifft am Freitag, den 4. September 2026, im Groupama Stadium in Lyon auf Auxerre.

Lyon wird versuchen, auf die starke Bilanz im direkten Vergleich mit Auxerre aufzubauen, nachdem im jüngsten Ligaduell im April 2026 ein 3:2-Sieg gelungen war. Auxerre geht derweil in die Partie und hofft früh in der Saison 2026/27 auf ein wichtiges Auswärtsergebnis

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Lyon gegen Auxerre zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Lyon gegen Auxerre in der Ligue 1?

Lyon gegen Auxerre wird im Groupama Stadium in Lyon angepfiffen, offizielle Übertragungsdetails werden näher am Spieltermin bestätigt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 13:00 Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Auxerre in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Auxerre im Groupama Stadium könnt ihr über die offiziellen Kanäle des Klubs oder über sekundäre Ticket-Marktplätze kaufen.

Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Offizielle Website: Besucht das Ticketportal von Olympique Lyonnais.

Konto einrichten: Erstellt ein kostenloses Konto. Anders als bei einigen anderen europäischen Klubs verlangt Lyon keine kostenpflichtige Mitgliedschaft, um Zugang zum allgemeinen Ticketverkauf für Ligue-1-Spiele zu erhalten.

Vorrangiger Zugang: MyOL-Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten bevorzugte Verkaufsfenster, bevor der allgemeine Verkauf startet.

Digitale Zustellung: Die Tickets werden als digitale E-Tickets auf euer Konto oder über die offizielle mobile App des Groupama Stadiums zugestellt.

Sekundäre Marktplätze & Wiederverkäufer

Falls das Kontingent im offiziellen freien Verkauf ausverkauft ist, gibt es sekundäre Plattformen wie StubHub .

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Auxerre im Groupama Stadium variieren je nach Kaufort und Sitzplatzwahl:

Offizieller allgemeiner Verkauf: Standardtickets zum Nennwert, die direkt über das offizielle Ticketportal von Olympique Lyonnais gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 20 bis 22 £ (25 €) für Plätze im Oberrang hinter dem Tor. Plätze im Unterrang auf der zentralen Längsseite liegen zwischen 40 und 65 £ (45 bis 75 €).

Sekundäre Marktplätze & Aggregatoren: Auf sekundären Plattformen wie StubHub beginnen Tickets von Wiederverkäufern auf Einstiegsniveau bei etwa 15 bis 20 £ (19 bis 25 $ USD / 22 €), während der durchschnittliche Ticketpreis über alle Marktplatz-Kategorien hinweg bei ungefähr 105 bis 110 £ (ca. 139 $ USD) liegt.

VIP & Hospitality: Offizielle Hospitality- und Premium-Spieltagspakete beginnen bei etwa 140 bis 160 £+ (180 $ USD+) je nach inbegriffenen Optionen für Essen, Getränke und Lounge-Zugang.

Lyon gegen Auxerre in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Lyon gegen Auxerre

Lyon hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen Fenerbahce in der Qualifikation zur Champions League, während das beste Ergebnis in diesem Lauf ein 3:0-Sieg gegen Sparta Prague war. Zudem setzte es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Real Betis. Lyon hat in diesen fünf Spielen sieben Tore erzielt und acht kassiert, was eine Mannschaft widerspiegelt, die defensiv noch nach Konstanz sucht.

Die vergangenen fünf Ergebnisse von Auxerre zeigen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt wurde Werder Bremen mit 1:0 besiegt, zuvor gab es einen 5:2-Kantersieg gegen Lusitanos St Maur. Eine 1:2-Niederlage gegen Orleans war der Tiefpunkt der Saisonvorbereitung. In diesen fünf Spielen erzielte Auxerre neun Tore und kassierte sieben, was zeigt, dass die Mannschaft in der Offensive produktiv sein kann.

Lyon gegen Auxerre: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2026 statt, als Lyon Auxerre im Groupama Stadium in einem Ligue-1-Spiel mit 3:2 besiegte. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Lyon mit drei Siegen gegenüber null von Auxerre bei zwei Unentschieden die Nase vorn. Lyon erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore, Auxerre kam auf acht.

Lyon gegen Auxerre: Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Lyon auf Platz zehn, während Auxerre Dritter ist, was diese Partie zu einem Duell zwischen einer Mannschaft auf Formsuche und einem der frühen Taktgeber der Saison macht.