Lorient trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade du Moustoir in Lorient auf Toulouse.

In den letzten fünf direkten Duellen in der Ligue 1 war diese Paarung mit je zwei Siegen und einem Unentschieden ausgeglichen. Beide Klubs wollen früh in der Saison Schwung aufnehmen und sich nach den eng umkämpften Abschlüssen in den vergangenen Spielzeiten weiter oben in der Tabelle etablieren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Lorient gegen Toulouse wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1?

Lorient gegen Toulouse findet im Stade du Moustoir in Lorient statt, offizielle Informationen zur Übertragung liegen für dieses Spiel derzeit nicht vor.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Wie kann man Tickets für Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen dem FC Lorient und dem Toulouse FC im Stade du Moustoir zu kaufen, können Sie die folgenden Hauptwege nutzen:

Offizielle Klub-Website: Die direkteste und zuverlässigste Option ist ein Blick auf das offizielle Ticketportal auf der offiziellen Website des FC Lorient. Da Lorient das Heimteam ist, werden Tickets in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber freigegeben, gefolgt von einem freien Verkauf, abhängig von der Verfügbarkeit.

Stadionkasse: Sollten kurz vor dem Spieltag noch Tickets verfügbar sein, können Sie diese direkt an der Kasse des Stade du Moustoir in Lorient kaufen.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, können Tickets auf Fan-zu-Fan-Marktplätzen und bei sekundären Ticket-Aggregatoren wie StubHub gefunden werden.

Wie viel kosten Tickets für Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1?

Die Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen dem FC Lorient und dem Toulouse FC im Stade du Moustoir variieren im Allgemeinen je nach gewählter Sitzplatzkategorie.

Startpreise: Auf sekundären Ticketmarktplätzen und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen die Tickets in der Regel bei etwa 33 € bis 36 € für reguläre Standardplätze oder Bereiche hinter dem Tor, wie etwa die Virages.

Durchschnittspreise: Die meisten Standardplätze auf den seitlichen und zentralen Tribünen liegen höher, mit durchschnittlichen Marktpreisen von etwa 50 € bis 55 € .

Premium- & VIP-Sitzplätze: Bessere Sicht in den zentralen Top-Bereichen oder Hospitality-Pakete können je nach Verfügbarkeit und Nachfrage deutlich mehr kosten.

Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lorient gegen Toulouse

Lorient hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 22. August in der Ligue 1 mit einem 0:0 gegen Nizza, während das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf eine 1:4-Niederlage gegen Elversberg in einem Freundschaftsspiel am 15. August war. Zuvor zeigte das Team in der Vorbereitung auch offensive Qualität, mit einem 5:1 gegen UNFP FC und einem 2:0 in Guingamp. In diesen fünf Spielen erzielte Lorient neun Tore und kassierte sieben.

Toulouse kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete am 22. August in der Ligue 1 mit einer 0:2-Niederlage in Lyon. In der Vorbereitung gab es zudem ein 1:2 gegen den Hamburger SV, auch wenn Siege gegen Al-Ain und Real Sociedad zeigten, dass die Mannschaft Leistung bringen kann. Toulouse erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Lorient gegen Toulouse: Letzte Direktduelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 21. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Toulouse zu Hause mit 1:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams im November 2025 im Stade du Moustoir 1:1. In den letzten fünf Ligue-1-Duellen zwischen ihnen gewann Toulouse zweimal, Lorient zweimal, und eine Partie endete unentschieden, womit die Bilanz im direkten Vergleich eng beieinanderliegt.

Lorient gegen Toulouse: Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 steht Lorient auf Platz 10, während Toulouse auf Rang 16 liegt.